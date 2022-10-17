Japanese yen nears 150 level against US dollar
Bank of Japan is expected to again intervene in currency market as yen approaches level unseen in decades.
After hitting a 32-year low against the US dollar on Friday, the Japanese yen started this week continuing to fall.
USD/JPY parity saw the 148.8 level on Monday, nearing 150, a level unseen since February 1987.
Parity this January was at around 115.
After intervening in the market by buying yen and selling dollars, the Bank of Japan is expected intervene again.
While most world central banks, including the US Fed, European Central Bank, and Bank of England, have been raising interest rates gradually since the end of last year, the Bank of Japan kept the rate at the same level by continuing ultra-loose monetary policy instead of a hawkish stance.
Video Haberler
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- AKP’li vekil ve yöneticiler düğüne gitti