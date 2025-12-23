Son Dakika... Gözaltına alınan Emrullah Erdinç hakkında yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.
Erdinç bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Erdinç, daha sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, dün gece İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alınan Emrullah Erdinç, bugün akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından Erdinç, serbest bırakıldı.
Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.