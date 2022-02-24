Russia detains opposition activist who called for anti-war protests in Moscow

A Russian opposition activist who called for an anti-war protest after Russia launched a major military operation against Ukraine has been detained by police.

Reuters
24 Şubat 2022 Perşembe, 18:40
Russia detains opposition activist who called for anti-war protests in Moscow
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A Russian opposition activist who called for anti-war protests after Russia launched a massive military operation against Ukraine told Reuters that she had been detained by police on Thursday.

"I was detained on my way out of the house," Marina Litvinovich, the Moscow-based activist, wrote on Telegram. She confirmed her detention separately in a message to Reuters.

Litvinovich called on Russians earlier to gather in protest in various Russian cities on Thursday evening.


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