Russia detains opposition activist who called for anti-war protests in Moscow
A Russian opposition activist who called for an anti-war protest after Russia launched a major military operation against Ukraine has been detained by police.
A Russian opposition activist who called for anti-war protests after Russia launched a massive military operation against Ukraine told Reuters that she had been detained by police on Thursday.
"I was detained on my way out of the house," Marina Litvinovich, the Moscow-based activist, wrote on Telegram. She confirmed her detention separately in a message to Reuters.
Litvinovich called on Russians earlier to gather in protest in various Russian cities on Thursday evening.
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