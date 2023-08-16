Turkey advance to FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament semifinal
National team tops Group C with 3 wins
Turkey qualified for the FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament semifinal by beating Ukraine 85-72 on Tuesday.
Alperen Sengun led the Turkish national team with 30 points and five boards at Sinan Erdem Dome in Istanbul.
Omer Yurtseven recorded a double-double with 11 points and 15 rebounds while Kenan Sipahi added 11 points.
Olexandr Mishula was the high scorer for Ukraine with 14 points and Viacheslav Kravtsov helped with 10 points and six rebounds.
Turkey finished Group C at the top with three wins and Ukraine are second with two victories.
Turkey will face the second-place finisher in Group D on Aug. 18.
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