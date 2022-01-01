Turkey jacks up electricity, gas prices for New Year

Turkey sharply raised electricity prices by 50-100% for households and companies on Saturday, and again increased monthly natural gas bills, adding to strains in an economy facing soaring overall inflation.

Reuters
01 Ocak 2022 Cumartesi, 13:10
Turkey jacks up electricity, gas prices for New Year
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The Energy Market Regulatory Authority said electricity prices were raised around 50% for lower-demand households for 2022, while they were increased by more than 100% for high-demand commercial users.

Natural gas prices jumped 25% for residential use and 50% for industrial use in January, national distributor BOTAS said separately. The price rise was 15% for electricity-generating industrial use.

Turkey's annual inflation jumped above 21% in November and is seen surpassing 30% in December, after a currency crash in recent months brought on by a series of unorthodox interest rate cuts. 


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