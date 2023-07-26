Turkish stock exchange flat at mid-week open

Benchmark index gains 1.17 points at opening session

AA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:04
Turkish stock exchange flat at mid-week open
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Turkey's benchmark stock index opened Wednesday at 6,606.21 points, up slightly by 0.02%, or 1.17 points, from Tuesday's close.

Borsa Istanbul's BIST 100 index closed Tuesday at 6,605.04 points, falling 1.35%, with a daily trading volume of 142 billion liras ($5.26 billion).

The US dollar/Turkish lira exchange rate was 26.9489 as of 9.57 a.m. local time (0657GMT), the euro/lira exchange rate stood at 29.8250, and a British pound traded for 34.7345 Turkish liras.

Brent crude oil was selling for around $82.89 per barrel, while the price of an ounce of gold was $1,971.15.


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