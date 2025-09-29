10. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’nde renkli görüntüler

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 10. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali, Ovacık Meydanı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonu iki gün süren festivalde; yemek atölyeleri, paneller, halk oyunları, dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ve konserlerle dolu dolu bir program yapıldı. Katılımcılar hem yöresel lezzetlerle hem de kültürel zenginliklerle buluştu.

YEREL ÜRETİME VE KÜLTÜREL HAFIZAYA VURGU

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Ovacık’ın kadim hikâyesi ve topraklarımızın bereketi bu festivalde yeniden hayat buluyor. Sakız koyunu, Çeşme kavunu, enginarı ve zeytini yalnızca birer ürün değil; kültürümüzün ve geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızdır. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle üretim kültürünün önemine dikkat çekti.

SAKIZ KOYUNU YARIŞMASI YAPILAMADI

Bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan Sakız Koyunu Yarışması, çevre ilçelerde görülen şap hastalığı vakaları sebebiyle hayvan sağlığını korumak amacıyla iptal edildi. Belediye Başkanı Denizli, “Sakız koyunu bizim için yalnızca bir yarışma değil, Çeşme’nin kültürel kimliğinin en kıymetli sembollerinden biri. Umuyorum seneye sağlıkla yeniden bu özel değerimizi kutlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

RENKLİ ETKİNLİKLER VE COŞKULU FİNAL

Festivalin ilk gününde düzenlenen Çeşme Kavunu Yarışması büyük ilgi gördü, en iyi kavun üreticileri ödüllendirildi. Yöresel tatların ikram edildiği festivalde Museion Derneği’nin Sakız Dans Ekibi, Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve İzmir Yarımada Yörükler Derneği’nin gösterileri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Festivalin müzik şöleninde ise sahneye çıkan Umut Akyürek ve Çeşme Belediye Orkestrası, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Festival boyunca yöresel ürünlerin sergilenip tanıtıldığını belirten Başkan Denizli, “Çeşme’nin bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizi koruyarak, üreticimizi destekleyerek geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Çeşme Belediyesi’nin geleneksel hâle getirdiği festival, bu yıl da hem yerel üreticilere destek sağladı hem de bölgenin kültürel değerlerini geniş kitlelerle buluşturdu.