100 bine yakın kitapseveri Aydın’da buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kamulaştırılarak vatandaşların hizmetine açılan Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın alanı önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Aydın Kitap Fuarı, 2’nci kez Aydınlılar ile buluştu. Fuarı Aydın’dan ve çevre illerden gelen 100 bine yakın vatandaş ziyaret etti.

CUMHURİYET YAZARLARI DA KATILDI

2'nci Aydın Kitap Fuarı’nda sevilen yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları söyleşiler düzenledi, imza günlerinde okurları ile buluştu. Yazarlarımızdan Mustafa Balbay ile Sinan Meydan’ın da okurlarıyla bir araya geldiği fuarda Sunay Akın, Saygı Öztürk, Anooshirvan Miandji, Pelin Batu, Şükrü Erbaş, Yoshinori Moriwaki ve daha onlarca sevilen yazar Aydınlılar ile buluştu.

Birçok yayınevi ve sahafın katıldığı fuarda vatandaşlar, edebiyatın her alanından kitapları bulma ve başka yerlerde bulamadıkları eserleri inceleme fırsatına erişti.

Başkan Çerçioğlu, "Aydın Kitap Fuarı’nı bir kez daha vatandaşlarımız ile buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yüz bine yakın vatandaşımızın ziyaret ettiği fuara katılan yazarlarımıza, sanatçılarımıza ve bilim insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.