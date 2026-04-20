2. Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali’nde duygu dolu performans

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Mesir Tiyatro Festivali, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” adlı oyunu sanatseverlerle buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sergilenen dram türündeki eser, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen oyun, Manisalı sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun 2016 yılında kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği eser, bir ailenin üç kuşak kadınının hikâyesini merkeze alıyor. 80 dakika süren tek perdelik oyunda; Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu, sergiledikleri performansla anneanne, anne ve torunun iç dünyalarını, birbirlerine itiraf edemedikleri duyguları ve var olma mücadelelerini etkileyici bir dille yansıttı.

KUŞAKLAR ARASI ÇATIŞMA VE SESSİZ ÇIĞLIKLAR

Karakterlerin iç sesleri ve birbirleriyle olan diyalogları üzerinden ilerleyen anlatımda, kuşaklar arası bağlar ve değişim süreci gözler önüne serildi. Her kadının bir önceki neslin izlerini taşıyarak kendi yolunu çizme çabası, izleyicilere hayatın içinden ve sorgulayıcı bir perspektif sundu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen gösterime Manisalı tiyatroseverler yoğun katılım sağladı. Etkinliği izleyenler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu da yer aldı. Festival kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, Manisa’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir zenginlik katmaya devam edeceği vurgulandı.