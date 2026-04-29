21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali

Bu yıl 21'inci yaşını kutlayan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), "Kestik baştan çekiyoruz!" temasıyla 1-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de sanatseverlere kapılarını açıyor. Her yıl olduğu gibi sponsorsuz, yarışmasız ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen festival, dünyanın dört bir yanından yapılan 490 başvuru arasından titizlikle seçilen 14 ülkeye ait toplam 73 filmi beyazperdeye taşıyacak. Festival kapsamında 54 yerli ve 17 yabancı yapım, üç büyükşehirdeki 34 farklı salonda izleyici karşısına çıkacak.

3 BÜYÜK KENTTE GÖSTERİM

Festivalin gösterim mekanları bu yıl da oldukça geniş bir alana yayılıyor. İstanbul'da Avrupa yakasında Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit Etkinlik Salonu ve Yücel Kültür Merkezi; Anadolu yakasında ise Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi ile TAK-Tasarım Atölyesi Kadıköy izleyicileri ağırlayacak. Ankara'daki gösterimler Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Mülkiyeliler Birliği, Makina Mühendisleri Odası, Kült Kavaklıdere Sineması ve çeşitli halkevleri ile üniversite amfilerinde gerçekleştirilecek. İzmir'de ise Fransız Kültür Merkezi, Türkan Saylan Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi, APİKAM, Sanathane ve İzmir Halkevi'nin de aralarında bulunduğu toplam 17 farklı nokta gösterimlere ev sahipliği yapacak.

ANKARA VE İZMİR'DE KORTEJ

Festivalin resmi açılış heyecanı 2 Mayıs Cuma günü üç şehirde eş zamanlı olarak yaşanacak. İstanbul'daki açılış gecesi saat 19.30'da Atlas Sineması'nda usta oyuncu Tilbe Saran'ın sunumuyla gerçekleştirilecek. Hüseyin Karabey’in "Kuzeyden Gelen Adam" filmiyle perdelerini açacak olan gecede, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'a teşekkür ve onur plaketi takdim edilecek. Gelenekselleşen "yılın set emekçisi" onuru ise bu yıl Gökhan Özgül'e verilecek. Ankara ve İzmir'de ise açılış törenleri öncesinde coşkulu festival yürüyüşleri düzenlenecek. Ankara'da Kuğulu Park'ta saat 17.30'da başlayacak yürüyüşün ardından saat 18.00'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Yezda Kaçar'ın sunumu ve Nomadika'nın ezgileri eşliğinde tören yapılacak. Nur Tuğçe Biga'nın Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleriyle birlikte katılacağı gecede yönetmenliğini üstlendiği "Merhaba Ankara: Büyük Öğretmen Yürüyüşü" filmi gösterilecek. İzmir'de ise Türkan Saylan Kültür Merkezi önünden saat 18.30'da başlayacak yürüyüş, İzmir Mimarlık Merkezi'ndeki törenle son bulacak. İlker Kılıçer'in pantomim gösterisi, 21. yıl afiş sergisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ekibinin müzikleriyle karşılanacak olan izleyiciler, Mert Güncüer’in "Bir Sürgünün Not Defteri: Misina" filmini izleyecek. Gecede ayrıca Digel Tekstil, Temel Conta ve Katı Atık Enerji İşçilerinin direniş mesajlarına yer verilecek.

KISA FİLMLER VE BELGESELLER

Festival seçkisi, bu yıl 24 filmin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor. "Türkiye’den Bir İstiklal Hikayesi", "İzmir’de Bir Afro-Türk: Yalçın Yanık" ve "Köpek Maması" gibi yerli yapımların yanı sıra 17 yabancı film ilk kez Türk izleyicisiyle buluşacak. Hasan Tolga Pulat’ın 1975 Amerikan ambargosu sonrasını anlatan "Parçalı Yıllar"ı ve Belkıs Bayrak’ın "Gülizar" isimli eseri kurmaca uzun metrajda öne çıkarken; Fransa'dan toprağını korumaya çalışan bir çiftçiyi anlatan "Mohikan" ve Romanyalı göçmen bir annenin hikayesini işleyen "Clara" festivalin güçlü yabancı yapımları arasında yer alıyor. Kısa filmler ve belgesel seçkisi de emek, hafıza, kimlik, göç ve kadın dayanışması ekseninde "Garan", "Gece Mesaisi", "Yerli Yurtsuz", "Yeni Han", "Biz Radyoyu Çok Sevdik" ve deprem sonrası Adıyaman'daki dayanışmayı anlatan "Karakuş'lar" gibi önemli üretimleri izleyiciye sunacak. Institut Français de Turquie işbirliğiyle "Mohikan"ın yanı sıra "Robot T-0" filmi de programda yer alacak.

HAKAN TOSUN UNUTULMADI

Etkinlik kapsamında usta isimler ve uluslararası konuklar da izleyiciyle bir araya gelecek. İstanbul'da usta yönetmen Pelin Esmer için düzenlenen retrospektif bölümünde "11’e 10 Kala", "Gözetleme Kulesi", "Oyun" ve "Kraliçe Lear" filmleri gösterilecek. Ayrıca "Rüzgâra Karşı" filminin yönetmeni Felix Chou, ekofeminist bir figürü anlatan "Petra Kelly: Derhal Harekete Geçin!" belgeselinin yönetmeni Doris Metz ve "Tek Çekimde Emek" projesinin yürütücüsü Antje Ehmann bizzat katılarak izleyicilerle söyleşiler gerçekleştirecek. Sadece film gösterimleriyle sınırlı kalmayan festival, üç büyükşehirde dopdolu yan etkinlikler ve paneller dizisi sunuyor. İstanbul'da "Engellenen Bireyler için Erişilebilir Sinema" paneli ile "Hakan Tosun’un Kamerası Hâlâ Kayıtta: Kent Hakkı ve Ekoloji Mücadeleleri" forumu düzenlenecek. Ayrıca 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Beyoğlu Film Rotası" etkinliğiyle "Dönersen Islık Çal", "Duvara Karşı" ve "Muhsin Bey" gibi unutulmaz filmlerin Beyoğlu'ndaki mekanlarının izi sürülecek. Ankara'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında Aslı Alpar, Gökçer Tahincioğlu ve Ali Ergin Demirhan'ın katılımıyla özel bir söyleşi; Hakan Tosun anısına Sibel Tekin ile belgesel gösterimi ve çeşitli kurgu atölyeleri yapılacak. İzmir'de ise "Sinemada Yapay Zeka", "Festivaller, Sansür ve Bağımsız Sinema", "Türkiye'de Kısa Film Çekmek", "İklim Adaleti ve Ekoloji Mücadelesi" ile "Mekan-Sınıf-Hafıza" başlıklı çok sayıda panel ve söyleşi sanatseverleri bekliyor.

Festivalin detaylı programı ve etkinlik takvimi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak olup, 10 Mayıs'ta üç büyükşehirde sona erecek. Gösterimler, 2026 yılı sonuna kadar Türkiye’nin farklı kentlerine taşınarak emek ve sinema tutkunlarıyla buluşmaya devam edecek.