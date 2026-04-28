Madenciler 9 gün süren açlık grevinin ardından kazandı… Bakan Bayraktar’dan ‘Doruk Madencilik’ açıklaması: ‘Bir daha asla ruhsat falan vermem’

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlanmış ve gasbedilen hakları için 17 gündür direnişte olan ve 9 gün önce açlık grevine giren işçiler, taleplerinin kabul edilmesiyle eylemi sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HER İŞLERİNDE BÖYLELER”

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik firmasına ilişkin Bakan Bayraktar "İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler" ifadelerini kullandı.

“EĞER ALIM GARANTİSİ VERMESEK ÇALIŞMA ŞANSLARI YOKTU”

Sabah'ın aktardığına göre, Eskişehir'deki maden işçilerinde de aynı durumun olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Fakat burada farklı bir şey oldu” diyerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki aldıklarını söyledi.

"Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu” diyen Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“BEN BU ŞİRKETE BİR DAHA ASLA RUHSAT FALAN VERMEM”

"İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Bacası olmayana bu teşviği vermeyiz dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var. Sen kömürü satıyorsun, parayı alıyorsun. İşçilerin parasını niye vermiyorsun. Enerji Bakanlığı'nın önünde eylem yapmalarını onlar da istiyor. Hükümete baskı yapılsın ki devlet bize teşviklerimizi ödemeye devam etmesini istiyorlardı. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem."

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de yaptığı konuşmada söz konusu holdingin 2 bin 364 maden ruhsatına sahip olduğunu açıklamıştı.