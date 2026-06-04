22. Tarihe Saygı Ödülleri için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ni bu yıl 22’nci kez düzenliyor. Yıllardır İzmir’de koruma kültürünün gelişmesine katkı sağlayan program, tarihi yapıları yaşatan bireylerden kültürel miras alanında çalışan uzmanlara, araştırmacılardan öğrencilere kadar geniş bir kesimin emeklerini görünür kılmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL MİRASI YAŞATANLARA ÖDÜL

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, yalnızca tarihi yapıların korunmasını değil, bu mirası yaşatan bilgi, deneyim ve üretim kültürünün sürdürülmesini de destekliyor. Program kapsamında aile yadigârı ev ve iş yerlerini koruyarak yaşatan kişiler, geleneksel el sanatlarını kuşaktan kuşağa aktaran ustalar, restorasyon uzmanları, araştırmacılar, yazarlar, belgeselciler ve kültürel miras alanında yaratıcı projeler geliştiren gençler ödüle aday olabilecek.

BAŞVURULAR 2 EKİM’E KADAR SÜRECEK

2026 yılı Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri için başvurular 2 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular, www.tarihesaygi.com adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. İzmir il sınırları içerisinden şartnameye uygun olarak yapılan tüm başvurular değerlendirmeye alınacak. Adaylar kendi çalışmalarıyla başvurabileceği gibi başka kişi veya projeleri de aday gösterebilecek. Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan ve bu alanda katkısı, emeği bulunan İzmir ile ilgili tüm çalışmalara açık yarışma için; “Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü”, “Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü”, “Basit Onarım Ödülü”, “Esaslı Onarım Ödülü”, “Emek Ödülü”, “Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü” ve “Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Çalışmaları Ödülü” kategorilerinde başvurular kabul edilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRECEK

Bu yılın seçici kurulunda mimarlık, şehir planlama, sanat tarihi, arkeoloji ve restorasyon alanlarında uzman akademisyenler ve uygulayıcılar yer alıyor. Kurul, başvuruları kültürel mirasın korunmasına katkısı, özgünlüğü ve sürdürülebilirliği gibi ölçütler doğrultusunda değerlendirecek.

Asil Seçici Kurul Üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Göksu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Özkut, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bozkurt Ersoy, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sezgin, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Eldek Güner Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlgi Atay Kaya, Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Uluç Pakben isimlerinden oluşuyor. Yedek Seçici Kurul Üyeleri ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Arş. Gör. Dr. Ayşen Etlacakuş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Ecem Engin, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Levent Efe Arlı, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Gürkan Ergün’den oluşuyor.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN SAYGI

Yerel ölçekte benzer bir örneği bulunmayan program, sadece İzmir'de değil, Türkiye ve dünyada da büyük bir ilgi ve saygı görüyor. İzmirlilerin tarihi değerlere duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri'nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel mansiyonu ile onurlandırılmıştı.