25. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başlıyor

Fethiye’de bu yıl 25. defa düzenlenecek Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 22-26 Ekim tarihleri arasında gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek. Farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla gerçekleşecek festivalde gökyüzü yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump, wingsuit ve paramotor uçuşlarıyla görsel bir şölen yaşanacak. Beş gün sürecek etkinliklerde gün boyu düzenlenecek gösterilerin yanı sıra, çeşitli sanatçıların verecekleri konserler, dans ve ışık şovlarıyla Ölüdeniz eşsiz bir atmosfere ev sahipliği yapacak.

KARACA: AVRUPA'NIN 1 NUMARASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin beş gün boyunca devam edeceğini ve çeşitli ülkelerden gelen değerli sporcuların etkinlikte yer alacağını söyledi. Başkan Karaca, “Ülkemizi yurt dışında tanıtan önemli fotoğrafların başında Ölüdeniz geliyor. 1965 rakımlı Babadağ, Türkiye'nin en seçkin turizm alanlarının ve yamaç paraşütü konusunda en önemli turizm yerlerinin başında yer alıyor. Yamaç paraşütü ve Ölüdeniz artık dünyada ayrılmaz bir bütün olarak tanınıyor. Ben iddia ediyorum ki; dünyada başka hiç bir yerde buradaki gibi manzara ve uçuş parkuru yok. Şüphesiz ki bu tarz organizasyonlar bölgemizin marka değerini arttırarak, Fethiye’nin ülkemizin en önemli turizm cazibe merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki ilgili paydaşlarımız ile birlikte amacımız; Babadağ’ı Avrupa’nın ve dünyanın bir numaralı hava sporları merkezi haline getirmek. Böylece bölgemizi ve ülkemizi daha iyi tanıtmış olacağız. Beş gün sürecek etkinlik boyunca dünyaca ünlü Babadağ’ın 1700-1800-1900 rakımlı pistlerinden yapılacak yamaç paraşütü, akrobasi gösterileri, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve paramotor uçuşları ile Ölüdeniz semalarını şenlendireceğiz. Gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, dans ve ışık gösterileri ile harika bir atmosfer yaşatmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı ve yerli ya da yabancı ziyaretçilerimizi gökyüzünün eşsiz manzarası ve heyecan dolu gösterileriyle renklenecek bu görsel şölene davet ediyoruz” dedi.

1000’DEN FAZLA SPORCU BEKLENİYOR

Fethiye’de tam 25 yıldır düzenlenen festival, yamaç paraşütü ve ekstrem spor tutkunlarını bir araya getirerek bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor. Ölüdeniz’deki Belcekız plajında motorlu yamaç paraşütü, uzaktan kontrollü uçak akrobasi gösterisi, yelken kanat ve serbest yamaç paraşütü gibi birçok etkinliğin düzenleneceği festivale bu yıl 60’dan fazla ülkeden 1000’den fazla sporcunun katılması bekleniyor. 2000 yılında dönemin Fethiye Kaymakamı Cengizhan Aksoy’un oluru ve sadece 60 sporcu ile başlayan festival, 2014 senesine kadar Ölüdeniz Belediyesi, Türk Hava Kurumu, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası, Ölüdeniz Çevre Koruma ve Turizm Derneği, Muğla El Sanatları (MELSA) Ölüdeniz Turizmi Geliştirme Kooperatifi, FETAV gibi paydaşlar ile birlikte organize edilmişti. Festivalin organizasyonunu 2014 yılından bu yana ise Fethiye Belediyesi üstlenmiş bulunuyor. Etkinliğe yine çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından destek veriliyor.