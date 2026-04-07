3. yaş üniversitesi öğrencileri son derslerini bahçede yaptı

İzmir’de Meslek Fabrikası’nda eğitim gören 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, okullarının kapanma ihtimaline karşı tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu eğitim imkanının kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Ağlayarak tepkilerini dile getiren öğrenciler, açıklama sonrası son derslerini meslek fabrikası önünde yaptı.

İlkokul mezunu olduğunu ifade eden 65 yaşındaki Suat Cansevdi, “Bu Meslek Fabrikası’nda üçüncü yaşla beraber belediyenin verdiği bu hizmet kendimi nüniversiteli gibi hissettiğim bir yerdi. Biz güzel şeyleri konuşacağımıza; Türkiye’de bir sürü kadın cinayetlerinin az kaldı diyeceğimize, bir sürü kötülüklerin bittiğini görüp sevineceğimize, Türkiye’nin güzel şeylere imza attığını görüp şahit olacağımıza, niye siyasetin kirli oyunlarıyla kendi halkımdan polis ve TOMA’larla böyle iç içe oluyorum? Burada bir sürü insan meslek sahibi oluyor. Bir sürü insan istihdam oluyor" diye konuştu.

TETİK: BİZE HAYATIN İÇİNDE OLMAYI ÖĞRETİYORLAR

60 yaş üstü gruptan Ayşe Tetik, “Dersliğimiz karşınızda gördüğünüz Meslek Fabrikası. Orada binlerce genç de ders görüyor, biz de ders görüyoruz. Ve dershanemizin, okulumuzun el konulmasına karşı çıkıyoruz. Şu anda biz o dershanede ders görüyor olacaktık. Bakın bize psikolojik, sosyolojik, sağlık, mutfak sanatları, hobi derslerimiz, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk oyunları... Yani belli bir yaştan sonra hayattan kopmak değil, hayatın içinde olmayı öğretiyorlar” şeklinde konuştu

İNANÇ: BİLGİLERİMİ TAZELEMEYE GELDİM!

87 yaşındaki Aynur İnanç ise “7 sene evvel Fransa ve İngiltere'den başlatılıp yurdumuza kadar gelen 3. Yaş Üniversitesi, ülkemizde de birçok yerde başlatılmıştır. İzmir'de Karşıyaka, Güzelbahçe, Balçova birçok yerde, Ege Üniversitesi'nde olmak üzere ve biz de Ege Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açılan bu 3. Yaş Üniversitesi'ne gelme şansımız oldu. Ben Narlıdere Huzurevi'nde kalıyorum ve benim orada bütün herkes özendi. Yani gerçekten okulda, okula başladıktan sonraki durumumla, ondan sonra konuşmalarımla farklı olduğumu söylediler. Kabuğuna çekilen bir insan değildim zaten, her zaman hareketliyim. 41 yıllık öğretmenlik hayatım var. Ben bütün bunları bir yana koydum, buradan yeni tecrübe kazanmaya geldim, yeni fikirler öğrenmeye geldim, bilgilerimi tazelemeye geldim ve elimden geldikçe bir şeyler kazandırmak için çalışıyorum” dedi.

İnanç, “Böyle bir faaliyeti nasıl olur da yani ne amaçla bu durdurulur bu şekilde? Aklım almıyor. Bugüne kadar birçok haksızlıklar gördüm ama bunun en fazla olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu büyük bir haksızlık. Bu Meslek Fabrikası ismi gibi gerçekten meslek üretiyor. Yani acaba ne zihniyetle bu kapatılıyor? Hiç aklım almıyor” diye konuştu.