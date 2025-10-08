4. Uluslararası, 13. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu başlıyor

İleri yaşlı bireylerin kent yaşamına aktif katılımını sağlamak ve herkes için erişilebilir bir İzmir oluşturmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle 4’üncü Uluslararası 13’üncü Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu düzenliyor. Bu yıl “Yaş Dostu İzmir” temasıyla 9-10 Ekim tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşecek sempozyumun başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Ege Geriatri Derneği’nden Prof. Dr. Sevnaz Şahin yapıyor.

“YAŞ DOSTU KENT” KAVRAMI ÖNE ÇIKIYOR

Sempozyumda sağlık, sosyal hizmetler, kültür, mimari ve sosyal politikalar alanlarında atılacak adımlar yerel ve merkezi yönetimler çerçevesinde ele alınacak, İzmir’de yaş almanın daha güvenli, sağlıklı ve mutlu yolları konuşulacak. “Yaş Dostu Kent” kavramı İzmir’e odaklanarak ulusal ve uluslararası katılımla ele alınacak, dünyadan ve Türkiye’den uzmanlar deneyim ve birikimlerini paylaşacak. Sempozyumda merkezi ve yerel yönetimlerin, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar yer alacak.