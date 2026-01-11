ABD’de tutulan Maduro konuştu: Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım

Venezuelalı milletvekili Nicolás Maduro Guerra, ABD’de tutulan babası Nicolás Maduro’nun avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Guerra, Maduro’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve kararlılığını koruduğu belirtildi.

İktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV) yöneticilerine hitap eden Maduro Guerra, avukatların “güçlü olduklarını ve üzülmemeleri gerektiğini” ilettiğini söyledi.

Maduro Guerra, babasının mesajını şu sözlerle aktardı:

“Biz iyiyiz. Ben bir savaşçıyım.”

Maduro Guerra, babasının “kırılmadığını” vurgulayarak, hükümet ve destekçilerinin birlik içinde olduğunu söyledi.

Guerra, “Chavismo’nun gücü birlikten geliyor. Ne olursa olsun bir arada kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

“MADURO VE EŞİNİ GERİ GETİRECEĞİZ”

Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, cumartesi günü Miranda eyaletinde katıldığı bir etkinlikte, Maduro ve eşinin ülkeye geri getirilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Rodriguez, ülkede liderlik ve yönetim konusunda belirsizlik olmadığını savunarak, “Burada bir belirsizlik yok. Yönetim halkın elindedir ve başında Başkan Nicolás Maduro’nun olduğu bir hükümet vardır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.