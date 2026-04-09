5. İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali başlıyor

Halkların Köprüsü Derneği tarafından bu yıl 5.’si düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali, dünyanın dört bir yanından hikayeleri bir araya getirerek, görünmez kılınan hayatlara sinema aracılığıyla alan açacak. İngiltere’den Japonya’ya, Fildişi Sahili’nden Filistin’e, Fransa’dan Kenya’ya, Almanya’dan Kolombiya’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kaplayan 27 farklı ülkeden toplam 46 film, Institut Français (Fransız Kültür Merkezi) İzmir’de 14-18 Nisan arasında gösterilecek. Belgesel, kurmaca, deneysel ve animasyon türlerindeki filmler, yalnızca estetik bir üretim olarak değil, aynı zamanda tanıklık, hafıza ve direnç alanları olarak izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler, bu hikayelerin arka planını doğrudan dinleme imkanı sunacak.

PEHLİVAN: SALDIRGAN POLİTİKALAR TÜM DÜNYA İNSANLARINI ETKİLİYOR

Halkların Köprüsü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Pehlivan, günümüzde süren savaşların ve artan küresel gerilimlerin, zorunlu göçü her geçen gün daha da büyüttüğüne dikkat çekerek, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in saldırgan politikalarının etkisiyle Filistin başta olmak üzere Venezuela, Lübnan, İran ve Küba gibi pek çok coğrafyada yaşananların milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkilediğini belirtti. Bu süreçlerin halkların özgürlüğü ya da demokrasiyle değil, emperyal çıkarlarla şekillendiği açıkça görüldüğüne dikkat çeken Pehlivan, “Bu nedenle savaşlara karşı açık bir tutum almak ve hiçbir gerekçeyi bu saldırganlığı meşrulaştırmanın aracı haline getirmemek, bugün en temel insani sorumluluklardan biridir. Hem yerel baskıcı rejimlere karşı çıkmak hem de emperyal şiddetin ‘özgürleştirici’ olduğu yanılsamasını reddetmek mümkündür” dedi.

YUVAYAPAN: FESTİVAL MİLYONLARIN SESİNE KULAK VERME ÇAĞRISI

Festival Başkanı Emel Yuvayapan ise Mülteci Film Festivali’nin mültecilere yönelik düşmanca tutumla, ırkçılıkla mücadele eden Halkların Köprüsü Derneği’nin çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Festivalin yalnızca bir sinema etkinliği olmadığını, yerinden edilmiş milyonlarca insanın sesine kulak verme çağrısı, birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve insan onurunun hatırlatıldığı bir buluşma alanı olduğunu vurgulayan Yuvayapan, “Çünkü biz; sinemanın, filmler aracılığıyla aktarılan hikayelerin tüm bunlara bir meydan okuma olduğuna inanıyoruz. Yeryüzünü hepimizin evi kılabilmek için sizleri 5. İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali’ne davet ediyoruz” diye konuştu.