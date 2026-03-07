8 Mart'ta kadınlar tüm Ege'de sokakta

İzmir Kadın Platformu 8 Mart saat 15.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek yürüyüş yapacak.

İzmir Barosu, 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü sebebiyle ‘Eşitlik Mücadelesinde Haklarımız Var, Vazgeçmiyoruz!‘ adlı basın açıklamasını İzmir barosu önünde saat 19.00'da yapacak.

Alsancak Penguen Kitabevi önünde saat:19.30’da bir araya gelecek olan kadınlar ise Feminist Gece Yürüyüşü yapacak. Çeşme'de Aya Haralambos kilisesinde saat 14.00'da Başkan Lal Denizli moderatörlüğü'nde Kadın hareketi nasıl başardı söyleşisi ve gece yürüyüşü yapılacak. 17.30'da ise Carmen - Hiç kimsenin kadını tiyatro oyunu sergilenecek. Gece yürüyüşü saat: 20.00'da Mehmetçik Parkından başlayacak.

DENİZLİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 8 Mart Pazar günü saat 13.00’te Delikliçınar Meydanı’nda Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından çelenk sunumu düzenlenecek ardından basın açıklaması yapılacak. Günün devamında Çamlık Kent Ormanı’nda saat 12.00 ile 22.00 arasında El Emeği Pazarı ve satış stantları ziyaretçilere açık olacak. Kadınlar günü Saat 20.30’da Çamlık Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek Aydanur konseriyle sona erecek.

MANİSA

Manisa Büyükşehir belediyesi Uğur mumcu sahnesinde saat: 20.00’da Manisa’lı Kadınlar fotoğraf sergisi ardından Kadınlar yazarsa tarihi müzikli anlatı saat: 20.30’da düzenlenecek. Kadınlar, Manisa Kültür merkezi önünde bir araya gelerek saat 22.00’da gece yürüyüşü yapacak.

MARMARİS’TE BASIN AÇIKLAMASI VE TİYATRO GÖSTERİMİ

Fethiye'de kadınlar saat:19.30'da 1 No’lu Sağlık Ocağı önünde, Datça'da ise 19.30 da demokrasi evi önünde buluşacak ve yürüyüş yapacak.

8 Mart Pazar günü saat:12.00’da Atatürk Meydanı'nda basın açıklaması yapılacak, ardından saat 15.00’da Armutalan Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin sahneleyeceği "Ekmek ve Gül" adlı tiyatro gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Bodrumlu kadınlar, 8 Mart Pazar günü saat 15.00’te Tepecik Cami önünde buluşarak belediye meydanına yürüyecek. Ritim gruplarının eşlik edeceği yürüyüşün ardından meydanda dans ve müzik dinletilerinin de yer alacağı bir miting düzenlenecek. Platform, “Emeğimiz, haklarımız, hayatımız için isyanımızı meydanlara, sözümüzü sokağa taşıyoruz” çağrısı yaptı.

ANTALYA

Antalya'da, Antalya Kadın Platformu Aydın Kanza Parkında saat: 12.30'da bir araya gelecek. Ayrıca Antalya'da Kadınlar eşit, özgür, laik ve barış içinde bir yaşam ve umudu büyütmek için, saat: 19.00'da Üçkapılar meydanda 13. Feminist Gece Yürüyüşü’nde buluşacak.

BALIKESİR

Balıkesir'de kadınlar 8 Mart günü alanlara çıkarak yürüyüş ve miting yapacak. Kadınlar, Balıkesir-Salih Tozan Kültür Merkezi önünde saat 15.00'da buluşacak.