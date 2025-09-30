80. Yunus Nadi Ödül töreni Muğla’da düzenlenecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği” kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Yunus Nadi adına gazetemizin her yıl verdiği Yunus Nadi Ödül Töreni’nin 80’incisi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Muğla’da yapılacak. Ödül töreni 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde düzenlenecek.

SEÇİCİ KURUL 6 DALDA 7 ÖDÜL VERDİ

Seçici kurul, toplam 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü. Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu; “Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “Öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Turan Akıncı, Cemil Baskın, “Karikatür” dalında Nuhsal Işın, “Şiir” dalında Nilay Özer.

BAŞKAN ARAS; “CUMHURİYET GAZETESİ TÜRK BASINININ REHBERİ, OKULU VE EN ÖNEMLİ KUVVETİDİR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet Gazetesi gibi köklü bir çınarın temellerini atarak bugünlere gelmesini sağlayan hemşehrileri Yunus Nadi’yi adını taşıyan yarışma ile doğduğu topraklarda tekrar saygı ve özlemle anacaklarını belirtti. Başkan Aras; “Kurtuluş Savaşı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan Türk Milleti vatan topraklarını düşmandan kurtararak bizlere bu güzel yurdu armağan etmiştir. O günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemen yanı başında kurtuluş mücadelesini basın yolu ile örgütleyen, Anadolu’nun her şehrinin yaşananlardan haberdar olmasını sağlayan isim Muğla’mızda doğan, hemşehrimiz Yunus Nadi idi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken bundan 6 ay sonra da Atatürk’ün ismini verdiği Cumhuriyet Gazetesi hemşehrimiz Yunus Nadi tarafından kuruldu. O günden bugüne Cumhuriyet Gazetesi ülkemizde özgür, tarafsız ve doğru haberin adresi oldu. Güçlü ve cesur yazar kadrosu ile vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmasına önderlik etti. Çok zor yollardan geçmesine, gerçeğin öğrenilmesini istenmeyen karanlık ellere, doğrular için verilen basın şehitlerine rağmen yolundan hiç sapmadı. Cumhuriyet Gazetesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.’ sözündeki kuvvet, okul ve rehberdir. Bu düşüncelerle hemşehrimiz Yunus Nadi’yi bir kez daha saygı ile anıyor, tüm hemşehrilerimizi 80.Yunus Nadi ödül törenine bekliyoruz.” dedi.