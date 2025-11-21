9. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması için başvurular başladı

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması'nın bu yıl 9’uncusu için başvurular başladı. Savaşların devam ettiği dünyada, bu durumdan en çok çocukların etkilendiği gerçeğinden hareketle bu yılın teması “Savaşta ve Barışta Çocuk/Duy Sesimi” olarak belirlendi.

Portre dalında verilen Mustafa Bora Özel Ödülü’nde ise basın özgürlüğüne dikkat çekilecek ve konusu tutukluluğu devam eden gazeteci Fatih Altaylı olacak. Ödüller arasında bu yıl da Konak Belediyesi Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Karikatür Sanatına Katkı Ödülü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü yer alacak.

SON BAŞVURU 25 ARALIK

Amatör ve profesyonel tüm çizerlere açık olan yarışmada çizimler serbest teknikle yapılacak. Yarışmaya katılım için şartname Konak Belediyesi’nin resmi web sitesinde yer alırken, eser teslimleri 'eflatunnuriyarisma@gmail.com' e-postası üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 25 Aralık 2025 olarak belirlenen yarışma kapsamında son başvuru gününde saat 17.30’a kadar gelen eserler kabul edilecek. Jürinin değerlendirmesinin ardından sonuçlar 29 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

SEÇİCİ KURULDA KİMLER VAR?

Yarışmanın seçici kurulunda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Simge Eldeniz, oyuncu ve karikatürist Hakan Boyav, Yarışma Koordinatörü ve karikatürist Sadık Pala ile karikatüristler Zafer Güven, Mustafa Yıldız, Ömer Çam ve Cemal İlkbahar yer alıyor.

Yarışmada birinci gelen eser sahibine 40 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye ise 30 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 10 biner TL değerinde Konak Belediyesi Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü; 5 biner TL değerinde üç adet Mustafa Bora Portre Ödülü ile Karikatür Sanatına Katkı Ödülü de sahiplerini bulacak.