Acar Ünlü’den Selimiye’ye yapılması planlanan marinaya tepki: El birliğiyle mücadele edeceğiz

Marmaris'in turistik mahallesi Selimiye'de yapılması planlanan marina projesine karşı tepkiler büyüyerek devam ediyor. MUÇEV tarafından Portmarin Liman İşletmeciliği’ne verilen 145 tekne kapasiteli marina projesiyle ilgili Selimiye’de bir halk toplantısı daha yapıldı. Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül öncülüğünde organize edilen toplantıya bölge halkı, çevre gönüllüleri ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü katıldı. Derinazmağı Mevkii 159 ada 27 ve 29 parseller önüne tekne bağlama ve iskele amaçlı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan imar planı ile ilgili ocak ayındaki ÇED toplantısını halkın karşı çıkmasına rağmen ÇED sürecinin devam ettirildiğinin belirtildiği toplantıda mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Bakanlığın 27 Mayıs’ta Ankara’da bu süreçle ilgili yeni bir toplantı yapacağının açıklandığı buluşmada yol haritasının nasıl olacağı masaya yatırıldı.

SELİMİYE’NİN ESAS İHTİYACI İMAR PLANI

Belediye Başkanı Ünlü belediye olarak ÇED raporuna 9 Mayıs’ta ‘olumsuz görüş’ bildirdiklerini açıkladı. Ünlü, “Burası Doğal Karakteri Korunacak Alanlar ve Barselona Sözleşmesi’ne göre kesinlikle korunması gereken ‘Poseidon Çayırları’nın olduğu bir alan. Selimiye’nin kendisi zaten doğal bir liman. Buranın imar, altyapı, kanalizasyon gibi öncelikli sorunları hala çözülmemişken; daha karadaki sorunlar çözülmedi. Burada oturanların marinadan önce imara ihtiyacı var. Marina yapıyorum diyen irade imarını niye çözemiyor. Biz bu sebeplerle rapora olumlu görüş vermedik. MUSKİ de olumsuz görüş verdi. Ama tüm bunlara ve halka rağmen olumlu rapor verilebilir. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

HALKIMIZLA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

“Selimiye’de doğaya zarar verecek hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Ocak ayında da söyledik, bugün de söylüyoruz: Bu marina burada yapılmamalı. Yasal süreçte elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyen Ünlü, “Marmaris'in her karış toprağı bizim için kıymetlidir. Memleketimizin denizine, toprağına, suyuna, doğasına zarar verecek her türlü projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Biz doğasına sahip çıkan, yaşam alanlarını koruyan bir Marmaris için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Birlikte daha güçlü, daha kararlıyız” ifadesini kullandı.

DALGAKIRAN PROJESİ DE EKLENDİ

Selimiye Muhtarı Kıvanç Akgül ise konuşmasında, “ Biz çocuklarımız için, balıkçılarımız, esnafımız ve geleceğimiz için bu projeye karşı çıkıyoruz” derken 145 teknelik marina ve dalgakıran projesinin Selimiye’nin ekolojik dengesini tamamen bozacağını söyleyen Kent Politikaları Derneği üyesi Halime Şaman ise, “Zaten durgunluğu ile bilinen denizin yarısı daha kapanacak. Burada halktan yana bir proje söz konusu değil. Halka rağmen de o projeyi yapamayacaklar” diye konuştu.