Acar Ünlü: İkametinizi Marmaris’e alın

Muğla, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe nüfusunun 100 bine ulaşması hedefiyle bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile vatandaşlara seslenen Ünlü, nüfus artışının Marmaris’e yapılacak yatırımları ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyeceğini vurgulayarak ikamet çağrısında bulundu. Yılın büyük bir kısmını veya tamamını Marmaris’te geçirmesine rağmen ikameti başka şehirlerde olan vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Ünlü, "Marmaris’in geleceğini birlikte şekillendirelim" dedi.

"100 BİN NÜFUS DAHA FAZLA YATIRIM DEMEK"

Kampanyayı başta muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve diğer kurumlarla birlikte yürüteceklerini dile getiren Ünlü, resmi nüfusu 96 bin 589 olan Marmaris’te özellikle turizm sezonunda milyona yaklaşan bir yoğunluk yaşandığını hatırlattı. Başkan Ünlü, bu tabloya rağmen yatırım ve planlamaların resmi nüfus üzerinden yapıldığını belirterek, "100 bin nüfus; daha fazla yatırım, daha güçlü altyapı ve daha iyi yollar demek. Sosyal, kültürel ve sportif olanakları gelişmiş, sağlık ve eğitim yatırımlarında öncelik sahibi, afet ve acil durumlara karşı daha hazırlıklı bir Marmaris demek" ifadelerini kullandı. İkametini Marmaris’e taşıyan vatandaşların, tüm Marmaris yaşayanları gibi belediye hizmetlerinden öncelikli yararlanacağını söyleyen Ünlü, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde avantajlar, sosyal destekler ve resmi işlemlerde hız gibi birçok kolaylığın da sağlanacağını kaydetti.

"GELİN MARMARİS’İ HEP BİRLİKTE 100 BİN YAPALIM"

Başkan Ünlü, belediyeye ait tesislerde ikametini Marmaris’e alan vatandaşlara özel indirim ve ayrıcalıklar sunulacağını belirterek, "İkameti Marmaris’te olmayan herkesi bu kente kayıt olmaya davet ediyorum. Komşularınızı, arkadaşlarınızı da bu çağrıya ortak edin. Marmaris’i birlikte büyütelim, birlikte güçlendirelim. Ben bu hedefe inanıyorum. Gelin Marmaris’i hep birlikte 100 bin yapalım ve kentimizi daha güzel yarınlara taşıyalım" dedi.