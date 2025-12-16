Son Dakika... Gazetemize verdiği röportajdan sonra tutuklanmıştı: Eski AKP'li vekil Hüseyin Kocabıyık'a hapis cezasıyla birlikte tahliye kararı!

Eski AKP’li vekil Hüseyin Kocabıyık, gazetemizdeki söyleşide yer alan ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek önce “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ile 7 Ekim’de tutukladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olması üzerine “iftira” suçlaması da eklendi.

Düzenlenen iddianamede iki ayrı suçlamayla hakkında 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezadı talep edilen Kocabıyık, tutukluluğunun 72. gününde İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen Mümtazer Türköne ve gazeteci İsmail Saymaz takip etti.

Kocabıyık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

“DAVET EDİLSEYDİM İFADE VERMEYE GİTMEZ MİYDİM?”

Kocabıyık savunmasında, gözaltına alındığı gün sabah erken saatlerde evine polislerin gelmesine tepki gösterdi.

Kocabıyık, “Sabahın köründe bir araba dolusu polis evimi bastı. Evimi paldır küldür aradılar, telefonuma el koydular. Davet edilseydim acaba ifade vermeye gitmez miydim? Çok üzüldüğümü belirtmek isterim” dedi.

“CIMBIZLANAN CÜMLELERDE NEYİN NEDEN SUÇ OLDUĞU BİLİNMİYOR”

Türk yargısında ve adliyelerinde bu zamana kadar yerleşik bir hukuk dil kullanıldığını anımsatan Kocabıyık, “Bu iddianameye baktığım zaman hukuk dilimize uymadığını görüyorum. Cımbızlanarak suç icat edilmiş. Hangi ifadenin neden suç olduğu anlatılmamış. Cımbızlanan cümlelerde neyin neden suç olduğu bilinmiyor” şeklinde savunma yaptı.

“MUHALİF BİRİ DEĞİLİM”

Tutuklu bulunmasının sebebinin kişisel bir husumet veya siyasi bir hesaplaşma olmadığına dikkat çeken Kocabıyık, “Ben esasında muhalif biri değilim. Hayatımı adaletten yana sürdürürüm. Hukuk eğilirse devlet çöker, eleştiri susturulursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim” diye ekledi.

AVUKATLARI KOCABIYIK’IN BERAATINI TALEP ETTİ

Ardından söz alan avukatları, “Müvekkilimiz çok genç yaşlardan itibaren kendisini memleket meselelerine adamış bir fikir adamıdır” diyerek savunmalarını gerçekleştirdi. Avukatları, Kocabıyık’ın beraatını talep etti.

SAVCI HAPİS CEZASI VE “TUTUKLULUK DEVAMI” TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Kocabıyık’ın “eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı” gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “iftira” suçundan cezalandırılmasını ayrıca tutukluluğunun devamını talep etti.

“RÖPORTAJI BAŞTAN SONA OKUYUN, HİÇBİR İDDİANIN GERÇEK OLMADIĞINI ANLARSINIZ”

Son sözleri sorulan Kocabıyık, mütalaaya tepki göstererek, “Cumhuriyet gazetesi röportajını baştan sona okuyun, hiçbir iddianın gerçek olmadığını anlarsınız. Savcı hanım bana sorsun, cevap vereyim… Nerede hakaret var? Nerede cumhurbaşkanını aşağılama, iftira var? Tamamen siyasi eleştiri ve analiz” ifadelerine yer verdi.

KOCABIYIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, savunmaların ve son sözlerin ardından kararını açıkladı. İki ayrı suçlamayı, bütüne bakarak “hakaret” suçlaması üzerinden değerlendiren mahkeme, Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla birlikte tahliye kararı verdi.