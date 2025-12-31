Adalı Kart’ın sunduğu avantajlar yayılıyor

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği en önemli projelerden biri olan Adalı Kart uygulamasıyla kentte yine bir ilki gerçekleştirdi. Bu kapsamda ‘Özel Gözde Kuşadası Hastanesi’ ile protokol imzalanarak Adalı Kart ailesine dahil edildi. Özel Gözde Kuşadası Hastanesi’nde chcek-up yaptırmak isteyen Adalı Kart sahiplerine yüzde 10, diğer tedavi hizmetlerinde de yüzde 15 oranında indirim sağlanacak. Böylece Adalı Kart kullanıcıları Kuşadalı olmanın ayrıcalıklarını sağlık sektöründe de yaşayacak.

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Direktör Yardımcısı Burcu Soysal, “Adalı Kart ailesine katıldığımız için çok mutlu olduk. Kuşadası Belediyesi’ne de teşekkür ederiz. Adalı Kart artık kentimizde birçok farklı sektörde kullanıcılarına avantaj sağlamaya başladı. Özel Gözde Kuşadası Hastanesi olarak biz de sağlık sektöründe bu hizmeti Kuşadalılara sunacak olduğumuz için sevinçliyiz” diye konuştu.