AKOM 'Çarşamba' gününe dikkat çekti: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'un "Dikkat" notunda, güneyli yönlerden kuvvetli (20-50 km/s) esen rüzgarın taşıdığı ılık hava nedeniyle sıcaklıkların "Çarşamba hariç" 15-18°C aralığında, bahar değerlerinde seyredeceği belirtildi.

Ancak bu ılık havaya hafta boyunca aralıklı sağanak yağmur eşlik edecek.

ÇARŞAMBA TUFAN, HAFTA SONU AYAZ!

Haftanın en kritik kırılma noktaları ise Çarşamba ve hafta sonu yaşanacak:

Çarşamba (18 Şubat): Haftanın en yoğun yağışı (10-20 kg) bekleniyor. Sıcaklık aniden 9 dereceye kadar düşecek.

Hafta Sonu (21-22 Şubat): Bahar havası yerini tam anlamıyla kışa bırakacak. Cumartesi günü sıcaklık 8 dereceye, Pazar günü ise 6 dereceye kadar gerilerken, her iki gün de aralıklı sağanak yağmurlu geçecek.