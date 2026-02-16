Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 09:42:00
Haber Merkezi
AKOM 'Çarşamba' gününe dikkat çekti: İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 16 Şubat Pazartesi (bugün) tarihli raporunda İstanbulluları sert sıcaklık dalgalanmalarına karşı uyardı. Şehir güne lodosun getirdiği 18 derecelik bahar havasıyla başlasa da şemsiyeler ve montlar henüz rafa kalkmıyor.

AKOM'un "Dikkat" notunda, güneyli yönlerden kuvvetli (20-50 km/s) esen rüzgarın taşıdığı ılık hava nedeniyle sıcaklıkların "Çarşamba hariç" 15-18°C aralığında, bahar değerlerinde seyredeceği belirtildi.

Ancak bu ılık havaya hafta boyunca aralıklı sağanak yağmur eşlik edecek.

ÇARŞAMBA TUFAN, HAFTA SONU AYAZ!

Haftanın en kritik kırılma noktaları ise Çarşamba ve hafta sonu yaşanacak:

Çarşamba (18 Şubat): Haftanın en yoğun yağışı (10-20 kg) bekleniyor. Sıcaklık aniden 9 dereceye kadar düşecek.

Hafta Sonu (21-22 Şubat): Bahar havası yerini tam anlamıyla kışa bırakacak. Cumartesi günü sıcaklık 8 dereceye, Pazar günü ise 6 dereceye kadar gerilerken, her iki gün de aralıklı sağanak yağmurlu geçecek.

