Adana’dan İzmir’e göç etti, Meslek Fabrikası’yla iş buldu

İzmir’de iş arayanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası aracılığıyla hayallerine kavuşuyor. Meslek Fabrikası’nda düzenlenen kurslara katılarak istihdam olanaklarını artıran yurttaşlar, herhangi bir kursa katılmadan da Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla farklı sektörlerde işe girme imkânı bulabiliyor. Birime bizzat giderek, internet adresi üzerinden başvurarak ya da Mobil İstihdam Aracı’nı ziyaret ederek özgeçmişlerini paylaşan yurttaşlar, işverenlerle eşleşip istihdam edilebiliyor. Sadece ekim ayında Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi’nin yönlendirmesiyle işe yerleşenlerin sayısı 35’i bulurken, bunlardan biri ise kızının üniversite tahsili nedeniyle İzmir’e göç eden 51 yaşındaki Aynur Dağaşan oldu. Mobil İstihdam Aracı’nı ziyaret ederek özgeçmişini veren Dağaşan, bir firmada ikram personeli olarak işe başladı.

“BÖYLE BİR İŞLE KARŞILAŞACAĞIMI TAHMİN ETMEZDİM”

İzmir’e iki yıl önce göç ettiğini belirten Aynur Dağaşan, “Adana’dan İzmir’e kızımın üniversite kazanması nedeniyle iki yıl önce geldim. Onunla ev tuttuk, geçinmeye çalışıyoruz. Bu arada iş aradım. Kızım İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin broşürünü görmüş. ‘Anne, Hasanağa Bahçesi’nde Mobil İstihdam Aracı var’ dedi. İstihdam aracına gittim, oradaki personel çok yardımcı oldu. Benim için işe girmem şaşırtıcı oldu. Böyle bir işle karşılaşacağımı tahmin etmezdim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Çok güzel ve insanlara yardımcı olan bir proje. Şu an bir firmada ikram personeli olarak nezih bir ortamda çalışıyorum. Kızım da işe girdiğim için çok mutlu. İhtiyaçlarımızı daha rahat karşılayabiliyoruz” dedi.

ÜÇ YÖNTEMLE BAŞVURULABİLİYOR

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ise “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 8,6. İzmir’deki işsizlik oranı ise yüzde 11,2. İzmir’de Türkiye genelinin üzerinde bir işsizlik oranı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yasaların yerel yönetimlere verdiği yetkiler doğrultusunda işsizliğe karşı belli çalışmalar yürütüyoruz. Başkanımız Dr. Cemil Tugay liderliğinde bu alandaki yetki kapasitemizi sonuna kadar kullanıyoruz. Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla iş arayanları sektörlere yönlendirme ve destekleme çalışmaları yürütüyoruz. İş arayanlar Meslek Fabrikası’nı ziyaret ederek özgeçmiş formları ile iş başvurusunda bulunabiliyor. Ayrıca https://www.kariyerimiz.com.tr/ adresi üzerinden iş arayanlar ve işverenleri eşleştiren bir ortam sağlıyoruz. Bu iki yöntemin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde hizmet anlayışı ile bu çalışmalarımızı mobilize ettik. Mobil İstihdam Aracı ile İzmir’in 30 ilçesini ziyaret ederek iş arayan yurttaşlar ile işverenleri buluşturuyoruz. Ekim ayınca 35 kişiyi Meslek Fabrikası aracılığıyla iş sahibi yapmış durumdayız. Bu kişilerden biri de Mobil İstihdam Aracı vasıtasıyla iş bulan Aynur Hanım. Kızının üniversite okuması nedeniyle İzmir’e göç etmiş ve bir firmada ikram personeli olarak işe başlamış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu destekleyici ve yönlendirici faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.