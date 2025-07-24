ADD’den Lozan vurgusu: Her maddesi kanla yazıldı, değiştirilemez

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubeleri, Lozan Antlaşması’nın 102. yılı dolayısıyla Kültürpark'ta bulunan Atatürk ve İsmet İnönü anıtına çelenk sundu. Törenin ardından Menemen ADD Başkan Yardımcısı Hakan Bilgiç basın açıklamasını okudu. Etkinlik, Lozan ruhunu anlatan tiyatral bir gösteriyle sona erdi.

“LOZAN’I TARTIŞMAK EMPERYALİZME HİZMETTİR”

Basın açıklamasında konuşan Hakan Bilgiç, Lozan Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olduğunu vurgulayarak, “Lozan, Türk milletinin uluslararası bir masadan başı dik kalktığı, Sevr’i tarihe gömen büyük bir zaferdir” dedi.

Bilgiç, Atatürk’ün “Bu antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin yıkılışını bildirir bir belgedir” sözlerini hatırlatarak, Lozan’ın emperyalizme karşı kazanılmış tarihsel bir zafer olduğunu belirtti.

“EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI DA GETİRMİŞTİR”

Lozan’ın yalnızca bir barış anlaşması değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın da belgesi olduğunu söyleyen Bilgiç, “Lozan, Osmanlı Devleti'ni 400 yıl boyunca esir eden kapitülasyonlara son vermesiyle de tam bağımsızlığın yolunu açmıştır” diye konuştu.

“MÜCADELEYİ EMPERYALİSTLERLE YAPTIK”

Mudanya Ateşkes görüşmelerine de değinen Bilgiç, “İsmet Paşa’nın karşısında oturanlar İngiltere, Fransa ve İtalya’ydı. Bu masa, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı aslında kimlere karşı kazandığımızın en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Saltanatın kaldırılmasının ardından Lozan’a tek yetkili olarak Ankara Hükûmeti'nin gittiğini belirten Bilgiç, Mustafa Kemal’in “Egemenlik güçle, kudretle ve zorla alınır” sözlerinin devrim sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

“EMPERYALİSTLER LOZAN’DAN MEMNUN AYRILMADI”

Lozan’daki diplomatik mücadeleyi hatırlatan Bilgiç, İsmet Paşa’nın yıllar sonra yaptığı bir açıklamaya atıfta bulundu. “İngiliz Delegesi Lord Curzon, ‘Lozan’dan memnun ayrılmıyoruz. Hiçbir dediğimizi yaptıramadık’ demişti” ifadelerini aktaran Bilgiç, “Ama Atatürk ve arkadaşları bu sözleri hiç unutmadı. Hiçbir zaman para istemediler, diz çökmediler” dedi.

“1950’DEN SONRA LOZAN’IN REDDEDİLEN MADDELERİ MASAYA KONULDU”

Lozan’ın kazanımlarına yönelik saldırıların 1950’lerden itibaren arttığını söyleyen Bilgiç, “ABD ve yandaşları, Lozan’da reddedilen dayatmaları yıllardır sağ iktidarların önüne koymaya devam ediyor” dedi.

Bilgiç, 2003’ten bu yana Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Türkiye’nin bölünmeye çalışıldığını da savundu. “Bu süreçte emperyalizm işbirlikçilerini de kolaylıkla buluyor. Lozan’ın gizli maddeleri var diyerek yıllarca halkı kandıranlar bugün utanmadan bu antlaşmayı hezimet diye niteliyor” diye konuştu.

“HİÇBİR GÜÇ DEĞİŞTİREMEZ”

“Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. Maddeleri milletin kanıyla yazılmıştır. Hiçbir güç bu antlaşmayı değiştiremez” diyen Bilgiç, “Türkiye Cumhuriyeti de, Lozan Antlaşması da ilelebet yaşayacaktır. ADD olarak Cumhuriyetimizi ve tapu senedimizi sonsuza dek korumaya kararlıyız. Atatürk’ü, İsmet Paşa’yı, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Lozan’ın 102. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.