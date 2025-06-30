ADD Genel Başkanı Bozkurt: Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkalım

Çeşme Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümünü "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinlikleriyle kutluyor. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” başlıklı söyleşiyle Çeşmelilerle bir araya geldi. Ilıca'da, yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide Dr. Bozkurt, Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki kararlılığın ve üretim vizyonunun, bugünkü Türkiye için ne denli ilham verici olduğuna vurgu yaptı. Cumhuriyetin ilk döneminde, savaşlardan çıkmış bir milletin nasıl ayağa kalktığını örneklerle anlattı. Silah fabrikalarından uçak üretim merkezlerine, tekstilden ilaca kadar birçok alanda kendi kaynaklarına dayalı kalkınma modeli uygulandığını anımsatarak, bugün gelinen noktaya şöyle dikkat çekti: “Bugün burnumuzu sildiğimiz mendilden, çocuğumuzun defterine kadar her şeyi ithal ediyoruz. Bu tabloyu kabul edemeyiz. Çünkü biz bir zamanlar sadece kendimize yeten değil, başka ülkelere yardım eden bir ülkeydik.”

"TÜRKİYE, ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ BİR BORÇ EKONOMİSİNE HAPSEDİLDİ"

Dr. Bozkurt, günümüz ekonomik tablosunu da sert bir dille eleştirdi. Türkiye’nin, üretimden uzaklaştırılarak borçla dönen bir sisteme mecbur bırakıldığını vurguladı. Ekonomi yönetiminin yatırım yerine borçlanma odaklı yürütüldüğünü ifade eden Bozkurt, Maliye Bakanı’nın yabancı ülkeleri dolaşarak finans arayışında olmasının vahim bir tablo olduğunu söyleyerek, “520 milyar doları aşan borç yükünün altında ezilen Türkiye, artık başkalarının parasına muhtaç hale getirildi. Bu, Cumhuriyetin ekonomik bağımsızlık hedeflerine tamamen terstir” dedi.

"EĞİTİMDE BİLİMDEN UZAKLAŞMAK, GELECEĞİ KAYBETMEKTİR"

Söyleşide gençlik ve eğitim konuları da geniş yer buldu. Türkiye’nin genç nüfus potansiyeline rağmen, bu gücün doğru yönlendirilmediğini ifade eden Bozkurt, eğitim sistemindeki dinselleşmenin ve bilimden uzaklaşmanın Türkiye’nin geleceğini tehdit ettiğini söyleyerek, “Bugün Türkiye'de gençlerin büyük kısmı geleceğini yurt dışında arıyor. Vize kuyruklarında bekleyen gençler, bize sessizce 'umut arıyoruz' diyor. Eğitim sistemi bilimsel temelden uzaklaştıkça, bu ülke geleceğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır” diye konuştu.

"YENİ DEVLET ARAYIŞLARI, TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Dr. Bozkurt’un üzerinde en çok durduğu konulardan biri ise Türkiye’nin üniter yapısını hedef alan siyasi projeler oldu. “Yeni bir devlet kurmalıyız” söylemlerinin artık açıkça dile getirildiğini belirterek, demokratik konfederalizm adı altında bölünmeyi hedefleyen bir anlayışın tehlikesine dikkat çekti. Sevr haritasını ve Büyük Ortadoğu Projesi haritasını gösteren Dr. Bozkurt şöyle dedi:

“Türklerin kurucu unsur olduğu bir üniter yapıyı yok sayanlar, bu topraklarda birlikte yaşamanın zeminini ortadan kaldırır. Atatürk'ün ‘ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün’ ilkesi, sadece geçmişin değil bugünün de teminatıdır.” Bozkurt, bu sürecin emperyalizmin yönlendirdiği bir proje olduğuna da işaret ederek, Irak, Suriye, Libya gibi ülkelerin bölünmüş yapılarından ders alınması gerektiğini ifade etti. “Ulus birliği olmayan ülkeler emperyalizmin oyuncağı olur” dedi.

"UMUT VAR: 100 YIL ÖNCE NASIL BAŞARDIYSAK, YİNE BAŞARIRIZ"

Tüm karamsar tabloya rağmen umudunu koruduğunu belirten Bozkurt, Türk milletinin tarih boyunca birçok zorluğu birlik içinde aşabildiğini hatırlattı. Özellikle Kurtuluş Savaşı sürecindeki halk iradesinin, bugünün de çıkış noktası olabileceğini “Altı asırlık bir imparatorluğun külleri arasından bir Cumhuriyet doğduysa, bugün de aynı ruhla bu karanlığı aşabiliriz. Yeter ki Cumhuriyetin ilkelerine sarılalım, yeter ki üretelim, bilimle yol alalım” diyerek anlattı.

“GENÇLİĞE HİTABE” AYAKTA ALKIŞLANDI

Dr. Bozkurt söyleşisini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile tamamladı. Anlam dolu bu final, yüzlerce kişi tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Etkinlik sonunda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Bozkurt’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Söyleşinin ardından deniz tarihçisi Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek, ADD Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt'a "Savarona" adlı kitabını hediye etti.