Ahilik Haftası Denizli’de kutlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüzyıllardır toplumsal hayatın omurgasını oluşturan Ahilik kültürünü yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları gelecek nesillere aktarmak amacıyla iki özel etkinlik düzenliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Bayramyeri Meydanı’nda düzenlediği kutlama programına Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÜRETENLERİN BAŞ TACI OLDUĞU BİR ŞEHİR HAYALİMİZ VAR”

Törende konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ahilik geleneğinin geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Görev yerine getirilsin diye gün ve haftaları kutlamaya karşıyız. Bugün burada, şehrimizin kültürünü yaşatmak, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin devamını sağlamak ve geçmişimizle geleceğimiz arasında doğru bir köprü kurmak için bir aradayız. Üretenlerin baş tacı olduğu, herkesin kendi meslek grubuyla sorunlarına sahip çıktığı, kaynakların ve imkânların birlikte paylaşıldığı bir şehir hayalimiz var. Geçmişini unutanların geleceği olmaz. Geçmişin kıymetini bilmezsek, gelecek nesiller de bizlerin kıymetini bilmez. Ahilik Haftamız hayırlı olsun, tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum” dedi.

DENİZLİ’DE 38. AHİLİK HAFTASI COŞKUSU

Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu stantları gezerek zanaatkârlarla sohbet etti, demir dövdü, çoban kepeneği giydi ve çömlek yapımını izledi. Etkinlik kapsamında küratörlüğünü Bekir İnce’nin üstlendiği “Kaleiçi Çarşısı’nda Emek ve Alın Teri” isimli sergi de açıldı. Sergide kentin köklü çarşı kültürü ve zanaatkârların emek dolu hikâyeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.