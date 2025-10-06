Ahmet Akın: Evlatlarımızın soluyacağı havayı, içeceği suyu, yaşayacakları doğayı koruyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Balya Kadıköy Mesire Alanı’nın açılışına katıldı. Açılışa Akın çiftinin yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, belediye bürokratları, belediye meclisi üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Akın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Balya’nın kalbinde, doğayla iç içe, mahalle kültürüyle uyumlu, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri 6 bin 350 metrekarelik rekreasyon alanı oluşturduklarını söyledi.

"20 İLÇEMİZDE TAM BİR BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDEYİZ"

Mesire alanının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Akın, "Bizde ayrımcılık yok. Ayrımcılıktan herkes zarar görür. Bizde birlik, beraberlik, çalışkanlık, azim ve kararlılık ve aslan gibi yürek var. Çünkü bu memleketin evladıyız. Kuvayımilliye’nin başşehrinde 20 ilçemizde tam bir birlik ve beraberlik içerisindeyiz" diye konuştu.

Balya’nın kalbinde, doğayla iç içe, mahalle kültürüyle uyumlu, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir sosyal alanı hizmete açtıklarını söyleyen Akın, "Mesire alanının içerisinde yeşil alanlar ve yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, piknik ve barbekü alanları, dinlenme alanları, çeşmeler ve aydınlatmalarla yaşamın her anına dokunan bir rekreasyon alanı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"KONFORLU BİR ÇOCUK OYUN ALANI OLUŞTURDUK"

Balıkesir’in 20 ilçesinde engelsiz bir kent hedefiyle sürdürülen çalışmaların Kadıköy Mesire Alanı'na da uygulandığı bilgisini veren Akın, şöyle konuştu:

“Burada da yürüyüş yollarımızdan piknik masalarımıza, barbekü alanlarımızdan oyun gruplarımıza kadar her detay, özel gereksinimli vatandaşlarımızın kullanımına uygun planlandı. Evlatlarımızın sağlıklı koşullarda oynayabilecekleri oyun grupları, salıncaklar ve güvenli zemin döşemeleri ile konforlu bir çocuk oyun alanı oluşturduk. Sporseverler de bu açık alandaki spor aletlerini kullanabilecek, geniş yürüyüş yollarında rahat hareket edebilecek, gönüllerince spor yapabilecekler."

"SADECE BUGÜNLERİ DEĞİL, YARINLARI DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Balıkesir’i yeşilin başkenti yapmak için Kadıköy Mesire Alanı gibi daha pek çok açılışa imza atacaklarını ifade eden Akın, “Dedelerimizden, atalarımızdan miras kalan bu topraklar, bizlere emanettir. Gelecekte evlatlarımıza teslim edeceğimiz bu emaneti en güzel biçimde bırakmak istiyoruz. Evlatlarımızın soluyacağı havayı, içeceği suyu, yaşayacakları doğayı koruyoruz. Sadece bugünleri değil, yarınları da düşünüyoruz.” dedi.

"MAHALLEYİ KESİNTİSİZ SUYLA BULUŞTURDUK"

Büyükşehir Belediyesinin Balya’da gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Akın, yıllarca “görülmez” denilerek ihmal edilmiş altyapıda da çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. BASKİ’nin Balya’da 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 10 bin 407 metre içme suyu ve 2 bin metre kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladığını aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Çiğdem Mahallemizde içme suyu şebeke yenileme işini tamamladık. Mahallemizde yıllardır kronikleşen oldukça eskimiş ve ömrünü tamamlamış içme suyu hatları sebebiyle sürekli arızalardan kaynaklı su kesintileri oluyordu. Yeni şebeke hattı yenileme çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın kesintisiz suya kavuşması için kalıcı çözümler sunduk. Ilıca Mahallemizde de su kesintilerini önlemek, üst kotlara su akışı sağlamak ve su yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak için iki ayrı bölgede yeni kaptaj çalışmasını tamamladık. İçme suyu deposuna su aktararak mahalleyi kesintisiz suyla buluşturduk.

Semizköy Mahallemizde yeni su kaynağı ve Pompa Terfi Hattı yenileme işini tamamladık, su kesintilerine kalıcı çözüm getirmiş olduk. Yarışalan Mahallemizde kaptaj ve içme suyu şebekesini yeniledik. Burada da yine eskimiş, ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatları nedeniyle sürekli arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanıyordu. Mahallemizde yeni kaptaj çalışmalarını ve içme suyu şebeke hattını yenileyip kalıcı çözüm sağladık. Çukurcak Mahallemizde kanalizasyon şebeke ve deşarj hattını yenileyip kanalizasyon altyapısını kuvvetlendirdik."

"BALIKESİR’İ ‘TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI’ YAPACAĞIZ"

Balıkesir’de altyapı hamlelerinin 2,5 yıl daha devam edeceğinin altını çizen Akın, “50 yıldır ihmal edilmiş bir altyapıyı teslim aldık. Görülmez diyerek yıllardır altyapıyı ihmal ettiler ama biz etmeyeceğiz hemşehrim. Yerin altında oldukça özenli bir biçimde çalışıyoruz. Vicdanımız rahat olsun istiyoruz. Ama şu an çok işimiz var. Allah’ın izniyle hep birlikte bunu başaracağız. Balıkesir benim ailem. Tek hedefim var: O da bu ailenin hayırlı bir evladı olmak. Balıkesirimizi 20 ilçesiyle ‘Türkiye’nin parlayan yıldızı’ yapacağız” dedi.

Akın, Balya’nın Çamucu Mahallesi'ne çocuklar için yeni bir oyun grubu ve ilçe merkezinde de modern bir semt spor sahası açacaklarını, inşası yarım kalan halı sahayı da tamamlayacaklarını bildirdi.

"HEMŞEHRİLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Balya Belediye Başkanı Gaga da mesire alanının hayırlı olmasını diledi, Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a desteği dolayısıyla teşekkür etti. Gaga, "Böyle güzel bir eseri torunlarımıza miras bırakacağız. Balya sevdalısıyız diyerek çıktığımız bu kutlu yolda imkanlarımızın elverdiği ölçüde hizmet etmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık" ifadesini kullandı.