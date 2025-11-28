Ahmet Aras, Barselona’da Akdeniz Kentler Birliği’nde konuştu

Akdeniz Kentler Birliği (MedCities) Genel Kurulu İspanya’nın Barselona kentinde toplandı. Toplantıda Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MedCities Başkan Vekili Clare Hart da konuşmacı olarak yer aldı.

Barselona’da düzenlenen MedCities Genel Kurulu ve etkinliklerde, Akdeniz bölgesinden belediye başkanları, politika yapıcılar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Yerel yönetimlerin deneyimlerini paylaşmaları, iş birliğini güçlendirme yollarını tartışmalarına olanak tanıyan bu buluşma ile Muğla’nın uluslararası arenadaki görünürlüğü artarken, kentler arası iş birliği hedefleri de pekişti.

ARAS: İŞ BİRLİĞİ GÜÇLÜ BİR AKDENİZ İÇİN DEVAM ETMELİDİR

MedCities Genel Kurulu’nda konuşan Ahmet Aras, Akdeniz’in karşı karşıya olduğu zorlukların çözülmesinde diyaloğun, güvenin ve iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Ortak deniz ve paylaşılan umutlar üzerinden bölgesel iş birliğinin önemine değinen Başkan Aras, “Barcelona süreci 30 yıllık deneyimle kentler arası iş birliği için ortak vizyon sağladığı gibi Türk kentleri için de önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Katıldığımız MedCities Genel Kurulu da Muğla’nın uluslararası projelere katılımını güçlendirecek bir Genel Kurul. Bu sebeple böyle güçlü bir kurulda Muğla’yı temsil etmek ve anlatmak çok değerli. Bu ilişkiler dayanıklı, iş birliğine açık şekilde güçlü bir Akdeniz için devam etmelidir” dedi.