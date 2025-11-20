Ahmet Aras: Kadınların mücadelesine güç katmaktan vazgeçmeyeceğiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Toplumsal Farkındalık ve Hukuki Yollar konulu paneli Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Muğla 29 Ekim Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen pğrograma CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılım sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Psikolog Semra Karaağaçlı ve Avukat Ceren Kalay Eken, kadına yönelik şiddetin psikolojik boyutları, hukuki süreçleri ve başvuru mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Panel kapsamında; kadınların güçlerini fark etmeleri, haklarına erişebilmeleri ve toplumsal dayanışmanın büyümesi konuları üzerinde duruldu.

ARAS: KADINLARIN MÜCADELESİNE GÜÇ KATMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Panel hakkında Başkan Ahmet Aras’ın değerlendirmesi ise şöyle oldu: “Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir sorun değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren derin bir yaradır. Bu mücadele, bir günle, bir haftayla sınırlı olamaz; kararlılık, dayanışma ve güçlü bir hukuk sistemi gerektirir. Muğla’da kadınların hayatın her alanında eşit, özgür ve güvende yaşayabilmesi için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyor, sorumluluk almaya devam ediyoruz. Kadınların yanında olmaktan, onların mücadelesine güç katmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

BAŞARIR: KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR KONU

Panele katılan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Kadına yönelik şiddetle mücadele mecliste sürekli gündeme getirdiğimiz bir konu. Konuyla ilgili kanunlara bakarsak belki yeterli diyebiliriz ancak denetim yetersiz. Bu sebeple biz ne yazık ki bir şiddet toplumu haline geldik. İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum ki her şey eğitimle başlıyor.” açıklamalarında bulundu.