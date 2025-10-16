Ahmet Aras’tan Brüksel’de demokrasi, iklim ve sürdürülebilirlik temasları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Birliği kurumlarının kalbi olan Brüksel’de bir dizi önemli temasta bulundu. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Brüksel Başkent Bölgesi nezdinde gerçekleştirilen görüşmelerde; demokrasi, sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kültürel iş birliği başlıkları masaya yatırıldı.

Başkan Aras, Avrupa’daki yerel yönetim ağlarının güçlenmesinin kentler arası dayanışmayı artırdığını belirterek, şehirlerin artık iklim politikalarında yalnızca uygulayıcı değil, küresel aktör olarak karar süreçlerinde yer alması gerektiğini ifade etti.

MUĞLA, AVRUPA YEREL YÖNETİMLERİYLE DEMOKRASİ EKSENİNDE BULUŞTU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü ve Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Üyesi Nacho Sanchez Amor ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye’nin genel siyasi durumu, demokrasi ve Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği ele alındı. Görüşmede ayrıca yerel yönetimlerin demokratik süreçlerdeki belirleyici rolü ve yerel demokrasinin güçlendirilmesinin toplumsal gelişim açısından taşıdığı önem vurgulandı.

YEREL YÖNETİMLER AB SÜRECİNDE ANAHTAR KONUMDA

Başkan Aras, toplantıda Avrupa Birliği sürecinin yeniden canlandırılmasında yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iş birliklerinin hayati rol oynayacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca uluslararası finansal kaynaklara erişim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma projeleri gibi alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

MUĞLA’NIN KÜLTÜREL MİRASI AVRUPA’DA TANITILDI

Başkan Aras, Brüksel temasları kapsamında ayrıca Avrupa Bölgesel Komitesi’nde PES Grubu Başkanı Luca Menesini ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olarak Muğla’nın stratejik konumu ve bölgesel önemi vurgulandı. Temaslarda Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) ve PES bünyesinde geliştirilebilecek iş birliği alanları üzerinde duruldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE ÇEVRE TEMELLİ İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda Muğla’nın turizm potansiyeli, kültürel mirası ve batıya açık, iş birliğine hazır kent kimliği öne çıktı. “Muğla’nın Kültürel Mirası (Legacy of Muğla)” teması çerçevesinde kentin tarihsel ve kültürel zenginliklerine atıfta bulunuldu. Akdeniz havzasındaki kentler arasında çevre, sürdürülebilir turizm, kültürel değişim ve iklim dostu politikalar temelinde ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

AVRUPA BÖLGELER KOMİTESİ TOPLANTISI MUĞLA’DA ÖNERİLDİ

Görüşmede ayrıca ilerleyen dönemlerde Avrupa Bölgeler Komitesi’nin (CoR) bir toplantısının Muğla’da düzenlenmesi önerisi gündeme getirildi.

BAŞKAN ARAS COP30 ÖNCESİ AVRUPA İKLİM ZİRVESİNDE KONUŞTU

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen “COP30 Öncesinde Küresel İklim Eylemini Şekillendiren Şehirler ve Bölgeler – Cities and Regions Shaping Global Climate Action ahead of COP30” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

AVRUPA’NIN İKLİM DİPLOMASİSİ LİDERLERİ BRÜKSEL’DE BULUŞTU

Oturum, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) ve Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Avrupa Direktörlüğü (ICLEI – Europe) iş birliğiyle düzenlendi. Toplantıya, Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü (DG CLIMA) Genel Müdür Yardımcısı Jan Dusík, Avrupa Parlamentosu COP30 Delegasyonu Üyesi Annalisa Corrado, Avrupa için COP30 Özel Temsilcisi Laurence Tubiana ve Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR) Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Komisyonu (ENVE) Başkanı, Atina eski Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRESEL ROLÜ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, yerel yönetimlerin küresel iklim diplomasisindeki rolü ve COP30 öncesinde Avrupa’nın çok düzeyli iklim yönetişimi yaklaşımı ele alındı. Başkan Aras, Muğla ve Akdeniz kıyı kentlerinin iklim krizinin ön cephesinde bulunduğunu vurgulayarak, bölgesel dayanışma ve yerel düzeyde iklim eylemlerinin önemine dikkat çekti.

MUĞLA 2050 İÇİN “İKLİM NÖTR KENT” HEDEFİYLE İLERLİYOR

Konuşmasında, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Town Hall COP ( Yerel Taraflar Konferansı) toplantısının önemine değinen Başkan Aras, kentin 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini paylaştı. Başkan Aras ayrıca, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği adaylığı sürecine atıfta bulunarak, Avrupa ve Türkiye’deki kentlerin Akdeniz iklim bölgesi için ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

“İKLİM DİPLOMASİSİ ARTIK ŞEHİRLERİN ALANI”

Muğla’nın 1.500 kilometrelik kıyı şeridiyle iklim krizinin ön cephesinde yer aldığını hatırlatan Başkan Aras, şehirlerin hem iklim değişikliğine uyum politikalarının merkezinde bulunduğunu belirtti. “İklim diplomasisi artık yalnızca ulusal hükümetlerin değil, şehirlerin de alanıdır. Muğla olarak yerelden küresele uzanan bu mücadelenin aktif bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

BAŞKAN ARAS’TAN BRÜKSEL BAŞKENT BÖLGESİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Brüksel temasları kapsamında Brüksel Başkent Bölgesi Başkanı Rudi Vervoort ile bir araya geldi. Görüşmede, sürdürülebilir turizm, çevre dostu şehircilik ve Akdeniz bölgesinde ortaklıkların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

KÜLTÜREL VE TURİZM ODAKLI ETKİNLİKLER GÜNDEMDE

Toplantıda, Brüksel’de Muğla’nın görünürlüğünü artıracak kültürel ve turizm odaklı etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki taraf da Avrupa kentleriyle iş birliğinin geliştirilmesi ve kentler arası dayanışmanın güçlendirilmesi yönünde görüş birliği bildirdi.

İKLİM VE ENERJİ ALANINDA ORTAK ADIMLAR

Görüşmede ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji kullanımı ve kentsel politikalar üzerine ortak çalışmalar yapılması yönündeki konular gündeme geldi. Bu çerçevede, Muğla ve Brüksel’in çevre dostu uygulamalar, yeşil ulaşım ve karbon salımının azaltılması gibi alanlarda iş birliği potansiyelleri değerlendirildi.

BAŞKAN ARAS: MUĞLA, YERELDEN KÜRESELE UZANAN DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI OLACAK

Kapanışta değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Brüksel temaslarının yalnızca diplomatik bir ziyaret değil, aynı zamanda Muğla’nın Avrupa vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Aras, “Avrupa’nın geleceğini şekillendiren kentler arasında yer almak, Muğla’nın potansiyeline, doğasına ve insanına duyduğumuz inancın bir yansımasıdır. Biz, yerel yönetimlerin uluslararası iş birlikleriyle çok daha güçlü ve dayanıklı hale geleceğine inanıyoruz. Muğla olarak, yeşil dönüşümden kültürel mirasın korunmasına, demokratik katılımdan sürdürülebilir turizme kadar her alanda Avrupa kentleriyle ortak bir gelecek inşa etmeye kararlıyız. İklim krizinin ön cephesinde yer alan kentimiz, bu sürecin yalnızca bir izleyicisi değil; çözümün, değişimin ve umudun aktif bir temsilcisidir. Muğla, yerelden küresele uzanan bu dönüşümün bir parçası olmaya devam edecek” diye konuştu.