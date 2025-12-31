Ahmet Aras’tan mutlu eden ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevi ve Ortaköy Huzurevi’ndeki yurttaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Huzurevi sakinleri ile keyifli vakit geçiren Başkan Aras, açılışı yeni yapılan Hasan Özcan Yaşamevi’nde kalan vatandaşların da istek, taleplerini dinledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevi ziyaretinde Menteşe Belediye Tiyatrosu yaşamevinde kalan vatandaşların da katılımıyla tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Tiyatro oyununda yeteneklerini sergileyen yaşamevi sakinleri keyifli ve eğlenceli vakit geçirirken Başkan Aras’ın ziyaretinden dolayı da çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

ARAS: BAZEN EN GÜZEL HEDİYE HATIRLANMAK VE SEVDİKLERİMİZİN YANINDA OLMAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, acısıyla tatlısıyla uğurladıkları 2025 yılından sonra 2026 yılının sevginin, mutluluğun, barışın yılı olmasını diledi ve tüm vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Aras; “Bazen en güzel hediye hatırlanmak ve sevdiklerimizin yanında olmaktır. Yeni yıla girerken yaşamevinde kalan koca çınarlarımızı ziyaret edip ellerini öpmek, yanlarında olmak istedik. Açılışını yeni yaptığımız, onların yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak için dizayn ettiğimiz Hasan Özcan Yaşamevi’mizde kalan, gözlerinin içi gülen vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizleri de çok mutlu etti. Keyifli sohbetleri için hepsine tek tek teşekkür ediyor, her zaman her koşulda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Muğla’mızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya, hizmetlerimizle onları kucaklamaya yeni yılda da devam edeceğiz. 2026 yılının dünyaya ve ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.