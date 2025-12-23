Ahmet Faik Tütüncüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Çeşme Belediyesinde 1989 – 1994 ve 1999 – 2014 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Faik Tütüncüoğlu, düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Çeşme’ye dört dönem boyunca hizmet etmiş, kentin hafızasında derin izler bırakmış olan Tütüncüoğlu için ilçe genelinde geniş katılımlı bir veda programı gerçekleştirildi. Tören programı kapsamında ilk olarak Çeşme Belediye Başkanlığı binası önünde resmi tören düzenlendi. Ardından Hacı Memiş Ağa Camiinde kılınan cenaze namazını takiben merhum başkan, Çakabey Mezarlığı’nda defnedildi. Akşam saatlerinde ise Hacı Memiş Ağa Camii önünde hayır yemeği verildi. Cenaze törenine, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başta olmak üzere belediye yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, mesai arkadaşları ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.

Törende konuşan Başkan Denizli, hem kişisel hem de toplumsal bir kaybın yaşandığı zor bir haftadan geçildiğini belirterek, Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun Çeşme’ye duyduğu derin bağlılığa ve yıllar boyunca sergilediği adanmışlığa dikkat çekti. Denizli konuşmasında, “Faik Başkanımız, kalbi Çeşme için atan, ömrünü bu kente adayan çok kıymetli bir insandı” ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı günden bu yana belediye bünyesinde Faik Tütüncüoğlu döneminde göreve başlamış birçok personelin anlatılarıyla onun çalışma anlayışını yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Denizli, Tütüncüoğlu’nun disiplinli, takipçi ve sorumluluk sahibi bir belediyecilik anlayışıyla Çeşme’de güçlü bir miras bıraktığını vurguladı. Denizli, “Yerel yönetimlerde bir ekol, bir miras, bir çalışma kültürü bıraktı. Bugün belediyemizde hâlâ hissedilen iş ahlakı ve disiplinin temelinde bu anlayış vardır” dedi.

Başkan Denizli, Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun Çeşme’nin ortak hafızasında yer etmiş bir değer olduğunu ifade ederek, “Her gün yürüyerek geçtiği bu çarşıdan bugün, aşığı olduğu Türk bayrağına sarılı olarak son kez geçti. Bu kent, ona olan vefasını daima yaşatacaktır” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda merhum başkanı minnetle andıklarını belirten Denizli, “Biz Çeşme Belediyesi olarak, Ahmet Faik Tütüncüoğlu’nun bu topraklara verdiği tüm hizmetler için daima minnettar olacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.