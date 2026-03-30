Akbelen’de tapu sahiplerine haber verilmeden keşif yapılıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (YK Enerji), kömür madeni sahalarını genişletebilmesi için Akbelen Ormanı’nın çevresinde yer alan Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parsellik tarım arazisi Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı davada mahkeme bilirkişi keşfi yapmaya başladı. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, keşif öncesi ne muhtar olarak kendisine ne avukatlara ne de tapu sahiplerine bilgi verilmediğini belirterek isyan etti.

“BU KEŞİF EL KOYMAK DEMEK”

Bilirkişi heyetinin jandarma eşliğinde parsellere gelerek inceleme yaptığını belirten Işık, Akbelen’in girişinde nöbette başladıklarını duyurdu. Işık, “Bu keşiflerin yapılması demek el koyma işleminin hızlanması demek. Danıştayda acele kamulaştırma iptal davalarımız, anayasa mahkemesinde torba yasa iptal davası sürerken buna izin vermeyeceğiz. Nöbetteyiz, keşif heyetini bekliyoruz, keşifin yapılmasına engel olmak için elimizden geleni yapacağız. Anayasa Mahkemesine açtığımız iptal davaları için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz. Yıllardır haftalardır aylardır bağırıyoruz; bu topraklardan, emek verdiğimiz, tarihimizle bağlı olduğumuz bu köyümüzden vazgeçmek istemiyoruz” dedi.

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ TARLASINDA KEŞİF YAPIYOR”

Hem hukuki hem de fiili olarak 7 yıldır direndiklerini hatırlatan Nejla Işık, “İstediğimiz tek şey var bu kadar. Köylüyü nereye sürgün edeceksiniz? Köylüyü, çiftçiyi mağdur etmeyin diyoruz. Ve geldiğimiz noktada Milas 2. Asliye Mahkemesinde üzerimize açılan davalar sonucunda keşfe geldiklerini öğrendik. Çakıralan köyünden Karacaağaç köyüne geçtiler. Talebimiz net köylüyü mağdur etmeyin acele yürütmeyi durdurma istiyoruz. Anasaya Mahkemesine, Danıştay’a sesleniyoruz; burada köylü vatandaşlar var. İstediğimiz tek şey topraklarımızın madenlere kurban gitmemesi. Anayasa Mahkemesi’nde de Danıştay’da da mahkemelerimiz devam ederken ne muhtar olarak bana, ne avukatlarımıza, ne de dava açan vatandaşlara bilgi geliyor. Yangından mal kaçırır gibi tarlasında keşif yapıyor. Bedeller üstümüze yatacak, üstümüzdeki tapular Maden Petrol İşleri’ne geçecek. Biz buna karşıyız. İsyanımız bunadır. Bizi ezip geçeceksiniz keşfi öyle yapacaksınız. 200 adet parsel adına davalarımızı açtık bu kadar oldubittiğe getiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

“BİZDE VERİLECEK BİR AVUÇ TOPRAK YOK”

Bölge halkından bir çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Bizim yerlerimiz kamulaştırıldı ama ne hakla kimsenin haberi olmadan şirket gelip yerlerimiz ölçüyor? Ben yerimden kalkmıyorum. Ben bir kez kalktım yerimden bir kez daha kalkmak istemiyorum. Yeter! Ben göçebe kuşu muyum? Bizde verilecek bir avuç toprak yok. Bu toprak bize atalarımızdan kaldı. Biz karnımızı doyuramıyoruz. Bir ekmek alamıyoruz. Biz yerlerimizi vermiyoruz. Çekin elimizi üstümüzden” dedi.

“EVİM GÖÇÜYOR, ZEYTİNLER TOZUN İÇİNDE KALDI”

Köy halkından bir başka çiftçi ise, şirketin patlatma faaliyetlerinin evlerine kadar etki ettiğini belirterek, “Ben burada duramıyorum. Geçen bir dinamit atıldı. Benim eşim rahatsız. Kalktı ‘Deprem oldu’ dedi. Ben de ‘Deprem değil dinamit’ dedim. Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Ben dinamitten kımıldayamadım. Evim göçüyor, zeytinler tozun içinde kaldı. Yeter artık! Biz nereye gideceğiz topraklar alınınca” ifadelerini kullandı.