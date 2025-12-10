Akbelen direnişçisi Gülsüm Nine hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen direnişinin simge isimlerinden Gülsüm Nine hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Gülsüm Nine, Akbelen Ormanı’nda toprağın, zeytinin ve suyun hakkı için mücadele eden kadınların en önünde yer almıştı.

Akbelen direnişçilerinin sosyal medyada ye alan açıklamada, “Direnişin iki unutulmaz öncüsü; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine, yıllardır ormanı, yaşam alanlarını ve köylerini savunanların vicdanı olmuştu. Bugün artık ikisi de yaşamıyor; ancak geride bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat hâlâ Akbelen’in her ağacında, her gövdesinde, her nefesinde hissediliyor. Bedenleri yoruldu, bastonları toprağa saplandı; ama adımları bir kez bile geri düşmedi.Artık rahat uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara kıyanlara karşı bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyüteceğiz” denildi. Akbelen’de aylardır süren kesim, hukuki mücadeleler ve nöbetler boyunca direnciyle tanınan Gülsüm Nine, köylülerin sesinin duyulmasında önemli bir simge hâline gelmişti.