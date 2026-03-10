Akbelen Ormanları için köylülerden çağrı: Milas’a ihanet etmekten vazgeçin

Muğla’nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren termik santral için Akbelen Ormanı’nın çevresindeki köyleri de içine alan bölgede acele kamulaştırma tepki gösterem köylüler, “Milas zeytinine sahip çıkıyor” çağrısıyla İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı önünde ve Milas Kapalı Pazar Yeri’nde eylem yaptı.

“KÖYLERİMİZ YOK EDİLİYOR”

“Milas’ın zeytinini, onurunu, geleceğini savunmak için buradayız!” başlıklı basın açıklamasını okuyan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Bizler Milas’ın köylüleri, üreticileri ve yurttaşlarıyız. Yüzyıllardır bu topraklarda zeytin yetiştiriyoruz. Zeytin bizim geçimimizdir, kültürümüzdür, çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Bugün burada, Milas’ın zeytinine, toprağına, onuruna ve geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Anayasaya aykırı bir kanun ve kanunda yer alan, adrese teslim koordinatlar yoluyla Milas’ımız sınırsız, vahşi bir madencilik faaliyetiyle yok edilmek isteniyor. 15 Eylül 2025 tarihinden beri anayasaya aykırı bir şekilde Milas’ımızda zeytinler talan ediliyor. Binlerce zeytinimiz ve verimli topraklarımız, geri dönüşü olmayan bir yıkıma maruz bırakılmış durumda. 10 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan acele kamulaştırma kararıyla da köylerimiz yok edilmek, köylülerimiz göç etmek zorunda bırakılıyor” dedi.

“ANAYASAYI KORUMAK İSTEYEN KÖYLÜLER GÖZALTINDA”

Zeytinlikleri, köylerimi marene karşı savunurken yalnız kaldıklarını anlatan Işık, “Defalarca bu yıkımın karşısında durduk. Defalarca kurumları, kurum temsilcilerini, siyasi partileri köylerimize davet ettik. Dinamitlerle çatlayan evlerimizi, bir işgal gücü gibi topraklarımıza girip zeytinlerimizi talan eden, faaliyetleri göstermek istedik. Yıkıma sürüklenen hayatlarımızı görüp sesimiz duyulsun istedik. Zeytini koruması gereken kurumlar susuyor. Üreticiyi savunması gerekenler sessiz kalıyor. Topraklarımızı ve zeytinlerimizi savunmak isterken yalnız bırakılıyoruz. Ve bir şirket istediği için herşey olabiliyor. Yasa değişiyor, anayasayı korumak isteyen köylüler gözaltına alınıyor, muhtarlar köylere düşman hale geliyor, kurumlar susuyor veya bu şirketin talimatlarını uygulayan birer araç haline geliyor. Milas’ın zeytini tehdit altındayken, bizi duymayan kurumlar bu şirketle iç içe, yan yana, Ramazan ayında iftar dedikleri eli kanlı bir sofrada buluşabiliyorlar” diye konuştu.

“ZEYTİN MİLAS’IN KİMLİĞİDİR”

“Biz buraya bunun için geldik” diye devam edem Nejla Işık, “Defalarca davet etmemize rağmen üç maymunu oynayan Milas Ziraat Odası’na, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’na ve Milas İlçe Tarım Müdürlüğü’ne soruyoruz: Milas’ın zeytini sökülürken siz neredesiniz? Bu toprakların üreticisi yalnız bırakılırken neden sessizsiniz? Milas’ın zeytinine, tarımına, çiftçisine sahip çıkmayacaksanız, kimin yanında duracaksınız? Bir şirketin mi? Milas’ın zeytini sadece bir ürün değildir. Bu toprakların kimliğidir. Bugün zeytin giderse, yarın Milas gider. Bugün köylü giderse, bu topraklar YK Enerji şirketinin çiftliği haline döner. Milas’ı bir şirketin rantına, kârına, insafına terk edecek bir pozisyonda olmak bu topraklara yapılmış ihanet olur” ifadelerini kullandı.

“ANAYASAYA UYUN” ÇAĞRISI

Kurumlara seslenen Işık, “Bu yanlış yoldan geri dönün. Milas’a ihanet etmekten vazgeçin. Anayasaya uyun. Bir şirkete değil, yurttaşlara hizmet edin! Biz köylüler olarak buradan açıkça söylüyoruz: Milas’ın zeytini sahipsiz değildir. Milas sahipsiz değildir. Bu toprakların gerçek sahipleri bu topraklarda yaşayan insanlardır. Hiç kimse Milas’ın zeytinini şirketlere teslim edemez. Hiç kimse köylünün toprağını yok sayamaz. Biz buradayız. Milas’ın zeytinine, toprağına, onuruna ve geleceğine sonuna kadar sahip çıkacağız! Zeytin bizimdir. Toprak bizimdir. Milas bizimdir” diyerek sözlerini noktaladı.