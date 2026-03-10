AB'den kritik 'yeşil pasaport' ve 'vize' açıklaması

Avrupa Parlamentosu Tür­kiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Brük­sel’de bir grup Türk gazeteciyle toplantı yaptı.

Amor, Türkiye’nin AB ile "stratejik ortaklık" konusunun adaylık sürecinin önüne geçtiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ

Amor, "AB ile ne kadar çok ‘ortak’ olarak görünürseniz, o kadar az ‘aday ülke’ olarak değerlendirilirsiniz" dedi.

Amor ayrıca, Türkiye’nin katılım süreci durduğu için ilişkilerin ticaret, enerji ve gaz gibi diğer yönlerinin yeniden keşfedildiğini vurguladı.

"TÜRK YETKİLİLERİN ELİNDE"

Schengen vizesinin kaldırılması konusunun tamamen Türk yetkililerin elinde olduğunu savunan Sanchez Amor, şu ifadeleri kullandı:

"Vize serbestisi için karşılanması gereken 72 kriterden sadece 6 tanesi kaldı. Ancak üst düzey yetkililer bu konuya pek ilgi göstermiyor; sorunu yeşil ve hizmet pasaportuyla çözmeyi tercih ediyorlar.”

Amor, katılım sürecinin yeniden başlaması için Türkiye'nin dış güvenlik konusunda AB ile uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Brüksel’deki iş zirvesinde dile getirilen "AB’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var" söylemini eleştirerek, bu tür propaganda söylemlerinin AB nezdinde karşılığı olmadığının altını çizdi.