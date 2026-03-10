Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında ikinci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişi hakim karşısında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ikinci celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor.

Bugünkü duruşmada yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özetinin okunması bekleniyor. Sonrasında ise tutuklu sanıkların kimlik tespitlerine geçilecek.

İmamoğlu'nun önündeki sandalyelerin kaldırılmasının ardından duruşmada sanık yoklaması başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun, önüne ekstra sandalye ve jandarma konmasına yönelik itirazları devam ediyor:

Hakim: “Kanun çok açık. Ben böyle bir düzen belirledim. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı.”

İmamoğlu: “Yaptığınız Türk yargısı adına yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı. Boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Buraya jandarma yığarak boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Kimden talimat aldınız?”

Hakim: “Kimseden talimat almadık.”

İmamoğlu: “Yüce Türk yargısını temsil edeceksiniz bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Benden korkmayın. Ben seni korumaya geldim.”

Hakim: “Bizim kimseden korktuğumuz yok. Korumanıza ihtiyacımız yok. Bizim yargılamaya niyetimiz var dünden beri sizin yüzünüzden yargılama yapamıyoruz.”

İmamoğlu: "Benim önüme neden sandalye koyuyorsunuz? Belki duruşma sırasında avukatlarımla görüşmem gerekecek."

Hakim: "Duruşma salonunda istediğiniz gibi gezemezsiniz."

İmamoğlu: "Ben Ergenekon'u, Balyoz'u ve FETÖ davalarını izledim. Hepsinde olduğu gibi, sanıklar duruşma sırasında avukatlarıyla görüşebilir."