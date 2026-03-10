Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında ikinci gün: Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişi hakim karşısında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ikinci celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görülüyor.
Bugünkü duruşmada yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özetinin okunması bekleniyor. Sonrasında ise tutuklu sanıkların kimlik tespitlerine geçilecek.
11: 10 | SANIK YOKLAMASI BAŞLADI
İmamoğlu'nun önündeki sandalyelerin kaldırılmasının ardından duruşmada sanık yoklaması başladı.
11: 00 | İMAMOĞLU: BENDEN KORKMAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun, önüne ekstra sandalye ve jandarma konmasına yönelik itirazları devam ediyor:
Hakim: “Kanun çok açık. Ben böyle bir düzen belirledim. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı.”
İmamoğlu: “Yaptığınız Türk yargısı adına yüz karasıdır. Alnınıza yapıştı. Boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Buraya jandarma yığarak boşuna gerginlik yaratıyorsunuz. Kimden talimat aldınız?”
Hakim: “Kimseden talimat almadık.”
İmamoğlu: “Yüce Türk yargısını temsil edeceksiniz bizim de hakkımızı korumakla yükümlüsünüz. Benden korkmayın. Ben seni korumaya geldim.”
Hakim: “Bizim kimseden korktuğumuz yok. Korumanıza ihtiyacımız yok. Bizim yargılamaya niyetimiz var dünden beri sizin yüzünüzden yargılama yapamıyoruz.”
İmamoğlu: "Benim önüme neden sandalye koyuyorsunuz? Belki duruşma sırasında avukatlarımla görüşmem gerekecek."
Hakim: "Duruşma salonunda istediğiniz gibi gezemezsiniz."
İmamoğlu: "Ben Ergenekon'u, Balyoz'u ve FETÖ davalarını izledim. Hepsinde olduğu gibi, sanıklar duruşma sırasında avukatlarıyla görüşebilir."
Avukatlar da, “Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz” diyerek hakime itiraz ediyor.
İmamoğlu kürsüye gelip konuşmak istiyor ancak çevresindeki jandarmalar önüne geçerek izin vermiyor. Jandarmalar İmamoğlu’nun etrafında çember oluşturmuş durumda. Mahkeme Başkanı, jandarmalara yerine oturması talimatı verdi.
Ayrıca İmamoğlu’nun önündeki sandalyelerin kaldırılmasını istedi.
10:50 | İMAMOĞLU İLE HAKİM ARASINDA TARTIŞMA
Mahkeme Heyeti mahkemeye geldi. “Ekrem Başkan” sloganları atılıyor. İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında bir tartışma çıktı.
Salonda düzeni sağlayan jandarma, koridor kenarında oturan İmamoğlu'nun önüne ekstra bir sandalye koymak istedi. İmamoğlu bunu kabul etmedi ve tepki gösterdi. Ayağa kalkan İmamoğlu, hakimle tartıştı.
Mahkeme Başkanı, “Bizim bir şeyden korktuğumuz yok. Bu kürsüye söz hakkı verdiğimiz kişi gelecek” dedi.
10:40 | İMAMOĞLU SALONA GETİRİLDİ
Ekrem İmamoğlu salona getirildi. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları atıldı.
İmamoğlu dün olduğu gibi bugün de elindeki “Millete Emanet” adlı kitap ile izleyicileri selamladı.
İlk gün Mehmet Pehlivan ile ayrı noktalarda oturan Ekrem İmamoğlu, bugün sanık bölümünde avukatı Mehmet Pehlivan ile yan yana oturuyor.
10:30 | "BARO SUSMADI, SUSMAYACAK" SLOGANI ATILDI
İBB davası kapsamında tutuklu olan sanıklar da parça parça salona getirilmeye başladı. Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık duruşma salonuna geldiğinde yoğun alkış desteğiyle karşılandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu olan, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın salona getirilmesi üzerine avukatlar, "Baro susmadı, susmayacak” diye slogan attı.
10:20 | HASAN VE SELİM İMAMOĞLU DURUŞMAYA GELDİ
Tutuksuz sanıklar ile avukatlar mahkeme salonuna giriş yaptı. Saat 10:00 itibarıyla başlaması planlanan duruşma henüz başlamadı. Tutuklu sanıklar da salona getirilmedi.
Soruşturma kapsamında tutuksuz sanık olan İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu duruşmaya geldi.
10:10 | AVUKATLAR SALONA ALINMAYA BAŞLADI
TBB Başkanı Erinç Sağkan, kimlik kontrolü olmayacağını, salona önce sanık avukatlarının daha sonra diğer avukatların da alınacağını açıkladı. Avukatlar salona alınmaya başladı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, avukatlara yapılmak istenen uygulamaya tepki gösterdi.
Tanal, "Anayasanın hükümlerini ihlal ettiler. Burada biri yargılanacaksa bu kapıları avukatlar üzerine kapatan zihniyetin yargılanması lazım. Bu anayasayı ihlal suçudur. Ergenekon'da yaşanan aynı olayı yaşayacağız. Kimse hukukun üstünde değildir. Avukatsız yargılama, yargılama değildir. Otoriter rejim uygulaması, Hitler uygulamasında da bu uygulama vardı. Yassıada uygulamaları ne ise bugünkü uygulama aynı zihniyettir" ifadelerini kullandı.
09:45 | AVUKATLAR PROTESTO ETTİ
Avukatlar, mahkeme salonunun kapılarına vurarak durumu protesto etti.
09:40 | AVUKAT SINIRLAMASI İDDİASI
Mahkeme heyetinin, avukat sınırlamasını uygulamaya çalıştığı öne sürüldü. Avukatların listeye bakarak alınacağı iddia edildi.
Eğer kriz çözülmezse avukatlar protesto amaçlı duruşmaya girmemeyi düşünüyor. Krizin çözümü için Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, mahkeme heyetiyle görüşmeye gitti.
09:30 | AVUKATLAR İLE MÜBAŞİR ARASINDA TARTIŞMA
İkinci gün öncesi, mübaşirin avukatlardan kimlik kartı istemesi üzerine CHP'li hukukçu milletvekilleri ve sanık avukatları ile mübaşir arasında tartışma çıktı.
İLK GÜN NELER YAŞANDI?
İBB davasının ilk celsesi dün yine Silivri'de görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun söz almasını reddeden Mahkeme Başkanı'nın İmamoğlu'na hitaben 'sen' diye seslenmesi salonda gerginliğe neden oldu.
Öte yandan, avukatlara verilmeyen ifade listesinin 'yandaş gazetelere' verildiği tepkisinin ardından Mahkeme Başkanı salonu terk ederek, salonun boşaltılmasını istedi. Bu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri salonu terk etmedi.
Duruşmaya verilen aranın ardından davanın görülmesine yeniden devam edildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişinin avukatları 'reddi hakim' talebinde bulundu ancak bu talep reddedildi.
Mahkemede ayrıca 'duruşma usule uygun başlamadı' tartışmaları yaşandı.