AKP’li başkan döneminde yapılan yapı CHP döneminde yıkıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesinin Şerefler mahallesinde yer alan Kille Koyu’nda 2021 yılının mart ayında AKP’li Belediye Başkanı Muhammet Karakuş döneminde kamu kaynaklarıyla yaklaşık 10 milyon TL’ye inşa edilen yapı CHP’ye geçince Orman İşletme Müdürlüğünce yıkıldı. Sabah saat 5.30’da düzenlenen şafak operasyonuyla yıkılan binayı göz yaşlarıyla izleyen CHP’li Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, halkın vergileriyle o dönemde yapılırken kimsenin “dur” demediği söyledi. O dönemin belediye başkanı AKP’li Muhammet Karakuş, dönemin meclis üyeleri, Hüseyin Ertuğrul ve o dönem inşaatta yer almış tüm görevliler hakkında yasal işlem başlatacaklarının altını çizen Durmuş, “Bu bina yapılırken hiçbir teşkilat bu konuda, kaçak yapıyla ilgili işlem yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü AKP’den korktuğu için yapamıyor! Ve bugün CHP’li bir belediye başkanı seçildiği için hazmedemiyorlar, hazmedemedikleri için de bugün burayı yıkıyorlar.





“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI SORULACAK”

Burada tüyü bitmemiş yetimin ahı var. Burada 51 bin Dalaman’ın hakkı var. O dönemde yaklaşık 10 milyon TL harcanarak yapılan, bugün değeri 10 milyonu geçen bir yapının yıkılmasıyla karşı karşıyayız. Ben çok üzgünüm. Boğazım düğümlendi. Gözyaşı döktüm. AKP döneminde vatandaşımızın parasıyla yapılan binanın, benim dönemimde yapılmamasına rağmen yıkılırken gözyaşı döktüm. Bu ne bana, ne arkadaşlarıma, ne halkımıza reva görünen bir şey değildir. Zamanında kaçak yapılmış, kimse de korkudan bir şey diyememiş. Türkiye’de zaten Atatürkçüysen, milliyetçiysen, devletçiysen her gün başına bir şey gelebilir. Dalaman halkımız endişe etmesin. Biz bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Bu yaptıkları bizleri daha çok teşvik ediyor. Biz bundan sonra 8 saat uyuyorsak 5 saat uyuyacağız. Ama bunların bedeli sorulacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı sorulacak. O dönemde bu binayı yapan dönemin Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, memuru, şefi kim varsa yasal işlemi başlatacağız. Kimse burayı belediye yapmadı diye tutanak tutturmaya kalkmasın. Burayı Dalaman belediyesi yaptı. Kimse oraya buraya baskı yapıp bu işten sıyrılmaya kalkmasın. Bunun hesabını soracağım. Bu işin peşini bırakmayacağım! Hesap sorulmadan, halkın hakkı teslim edilmeden geri adım atmayacağım. Herkes şunu bilsin: Dalaman’da artık halkın hakkını yiyen değil, halkın hakkını savunan bir belediye var!” diye konuştu.