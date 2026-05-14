Alaattin Yüksel: Enflasyon ve faiz üretimi zorluyor

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Alaattin Yüksel, gazetemizin Ege Bölge Bürosu’nu ziyaret ederek Türkiye ekonomisi, sanayi üretimi, ihracat politikaları ve küresel rekabetin iş dünyasına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği’nin yeni ticaret politikalarının Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Yüksel, özellikle Yeşil Mutabakat süreci, sınırda karbon düzenlemesi, yüksek enflasyon, finansmana erişim sorunları ve Çin rekabetinin sanayiciyi giderek daha fazla zorladığını söyledi. Türkiye’nin üretim gücünü koruyabilmesi için sanayicinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, mevcut ekonomik koşulların rekabet gücünü zayıflattığını belirtti.

Türkiye ihracatının büyük bölümünün Avrupa’ya yapıldığını hatırlatan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, Avrupa Birliği’nin yeni ticaret politikalarının Türkiye açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Yüksel, “Türkiye’nin ihracatının yüzde 42’si Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. İngiltere de dahil edildiğinde bu oran yüzde 50’ye ulaşıyor. Avrupa Birliği’nin Hindistan ve Latin Amerika ülkeleriyle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları Türkiye açısından ciddi risk oluşturuyor” dedi.

Yeşil Mutabakat sürecine de değinen Yüksel, “Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi uygulayacak. İhraç edilen ürünlerde karbon emisyonuna göre yüzde 15-17’ye kadar vergi uygulanabilecek. Eğer buna hazırlanamazsak Avrupa’ya ihracat yapamaz hale gelebiliriz” diye konuştu.

“YÜKSEK ENFLASYON VE FAİZ ÜRETİMİ ZORLUYOR”

Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalında olduğunu belirten Yüksel, savaşların da enerji maliyetlerini artırdığını söyledi. Yüksel, “Türkiye enflasyonda dünyada üst sıralarda yer alıyor. Yüksek enflasyona bağlı olarak yüksek faiz var. Buna rağmen finansmana erişememe sorunu yaşanıyor. Bu koşullar altında rekabet gücümüz giderek zayıflıyor” dedi. Yıl sonu enflasyon beklentisinin resmi hedeflerin üzerine çıktığını belirten Yüksel, “Yıl sonu için yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon beklentim var” ifadelerini kullandı.

“ÇİN REKABETİ SANAYİYİ ZORLUYOR”

Makine ve metal sanayisi özelinde değerlendirmelerde bulunan Yüksel, Çin’in küresel ölçekte yarattığı rekabet baskısına dikkat çekti. İZSİAD olarak sektörel toplantılar düzenlediklerini söyleyen Yüksel, “Makine sanayi Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan biriydi ancak giderek zorlanıyor. Çin’in ölçek ekonomisi avantajı çok büyük. Bizim 50 bin ürettiğimizi onlar yüz milyonlarla ifade edilen rakamlarda üretiyor” dedi. Çinli firmaların doğrudan Türkiye’de satış yapmaya başladığını ifade eden Yüksel, “Çinli firmalar turist vizesiyle gelip sanayi sitelerinde makine satıyor. Hem fiyat avantajları var hem de uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyorlar. Bizim sanayicimiz artık üretimden çekilip ithal makine satmaya yönelmişti. Şimdi onu bile yapamaz hale geldiler” diye konuştu.

“SANAYİCİ EN ÇOK FİNANSMAN VE VERGİ YÜKÜNDEN ŞİKAYETÇİ”

Sektörel toplantılarda sanayicilerin temel sorunlarını rapor haline getirdiklerini belirten Yüksel, yüksek faiz, finansmana erişim ve vergi sistemine yönelik yoğun eleştiriler olduğunu söyledi. Yüksel, “Sanayiciler adaletsiz vergi sisteminden yakınıyor. KDV iadeleri aylarca gecikiyor. Yükleniciler yüzde 20 KDV ile ürün alıyor ama iadelerini 8-9 ay sonra alabiliyor. Bu süreçte oluşan finansman maliyeti tamamen faize gidiyor” dedi. İş dünyasının karar alma süreçlerine dahil edilmediğini de ifade eden Yüksel, “Sanayiciler, yasaların sektörün görüşü alınmadan çıkarıldığını söylüyor” diye konuştu./İZMİR