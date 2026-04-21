Alaçatı Ot Festivali’nde “KÜP: Kentin Üretken Perspektifi” fotoğraf sergisi açıldı

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında hayata geçirilen sergi, Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fotoğraf sanatçısı Fahri Bakırcı’nın eserlerinden oluşan sergide, kentin üretim kültürü, doğayla ilişkisi, tarımsal faaliyetler ve gündelik yaşamdan kesitler yer aldı. Sergide, Çeşme’nin turistik kimliğinin yanı sıra üretim ve yaşamın iç içe geçtiği yapısı ele alındı.

“KÜP: Kentin Üretken Perspektifi” sergisi, kent, üretim ve perspektif kavramları üzerinden kurgulandı. Sergi alanının merkezinde yer alan küp formu, bu üç kavramın birleşimini simgelerken, ziyaretçilere fotoğrafları farklı açılardan deneyimleme imkânı sunuyor.

Fotoğraf sanatçısı Fahri Bakırcı, serginin ilk kişisel sergisi olduğunu ve Çeşme’nin son iki yılını fotoğraflarla anlattığını belirtti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de sergiyi gezerek, Fahri Bakırcı’dan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 26 Nisan tarihlerine kadar her gün 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.