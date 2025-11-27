Alaşehir’de 30 yıllık altyapı çilesi son buluyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Aşağı ve Yukarı Piyadeler olarak adlandırılan mahallede yaşayan vatandaşların, uzun yıllardır çözüme kavuşmasını beklediği kanalizasyon sorunu çözüme kavuşuyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kilometrelik yeni kanalizasyon hattının çalışmaları başladı. Hattın tamamlanmasıyla birlikte kötü koku, sivrisinek ve haşereler nedeniyle 30 yıldır ciddi sıkıntılar yaşayan bölge halkı rahat ve sağlıklı bir ortama kavuşacak.

“2 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİYORUZ”

2 bin 600 vatandaşın yaşadığı Piyadeler Mahallesi’nin yıllardır altyapı sorunu yaşadığını belirten MASKİ Alaşehir Şefi Gökhan Bayram, “Alaşehir Belediyesi ile işbirliğinde yürüttüğümüz proje kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyemizin şantiyesinde üretilen büzlerin kullanıldığı, 2 bin metre uzunluğundaki kolektör hattının çalışmasına başladık. Tamamlanan çalışma sonunda mahalleler sağlıklı bir kanalizasyon altyapısına kavuşacak” dedi.

“BU SORUNU YILLARDIR ÇÖZEMEDİK”

Verilen sözlerin tutulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Piyadeler Mahalle Muhtarı İsa Bilgiç, “Aşağı ve yukarı olmak üzere iki mahallemiz var. Altyapı sorunundan dolayı aşağı mahalle sürekli olarak rahatsız oluyordu. Bu sorunu yıllardır çözemedik. Kötü koku yapıyordu, çok sıkıntılar çektik. Ferdi Zeyrek başkanımla burada görüşmemiz sonrasında bize söz vermişti. Şu an Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanımızın bu sözü yerine getiriyor. Allah ikisinden de razı olsun” dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ DİLE GETİRDİ

30 yıldır bu sorunu çektiklerini söyleyen mahalle sakini İsmail Osman ise kanalizasyon sorununun çözümü için rahmetli Ferdi başkandın söz aldıklarını hatırlattı. Osman, “Şu an Besim Dutlulu başkanımız ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından çalışmalar yürütülüyor. Allah hepsinden razı olsun.30 yıldır burada sinekten, kokudan, haşereden, farelerden bıkmıştık. Yapılan hizmet için emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

MEMNUNİYETİNİ İFADE ETTİ

Bir diğer mahalle sakini Ali Kaya ise yaşanan sorunun hayatlarını olumsuz etkilediğini belirterek, “Sorundan dolayı dışarıda çok fazla sivrisinek ve haşere oluyordu. Dışarıda oturamaz hale gelmiştik. Bu çalışma bizim için çok iyi oldu” dedi.