Alaşehir’de çevreci bakkala plaket

Manisa’nın Alaşehir ilçesinin Baklacı Mahallesinde bulunan işyerinin önünü her sabah süpüren ve yıkayan bakkala plaket verildi. Bakkal Kubilay Şahin, her gün sabah evimin ve iş yerimin önünü süpürüp yıkıyorum. Çevreyi temiz tutmayı seviyoruz. Biz temizlik yaparken belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu bizi görmüş. Bizi ödüllendirdi, çok mutlu olduk. Evimizin önünü süpürmek bizim atalarımızdan kalma bir gelenek, bu geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz. Herkes evinin önünü temizlerse çevremiz temiz olur, ilçemiz, ülkemiz temiz olur” dedi.

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu “Kubilay kardeşimiz her gün gelip geçerken görüyorum. Evinin, dükkanın önünü temizliyor, yıkıyor. İnanın dükkanın önüne bir şey düşse alıp yiyebilirsiniz. Kendisine doğaya ve çevreye verdiği katkıdan dolayı takdir ediyorum, örnek bir esnaf olarak ödüllendirmek istedik. Örnek bir davranış sergileyen bu esnafımız gibi herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa, bizim büyük evimiz olan Alaşehirimiz tertemiz olur. Tertemiz bir çevre istiyoruz. Tertemiz bir çevrede yaşamak istiyorsak, Kubilay esnafımız gibi önce kendi kapımızın önünü temizleyerek başlamalıyız. Atalarımızdan kalan “Herkes Kendi Evinin Önünü Temiz Tutmalı” kültürünü bizde yaşatarak, çocuklarımıza da aktararak, süreklilik kazandırmalıyız” diye konuştu.