Alaşehir’de Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. “En Çok Kiraz Yeme Yarışması”na 26 yarışmacının katılırken 10 dakika içinde en çok kirazı yiyen Dursun Gökçen birinci oldu. Bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde cadde boyunca esnafın kurduğu stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı. Yarışmada, yarışmacıların önüne 1’er kilogram kiraz konuldu ve sadece su içmelerine izin verildi. Yarışmacılar, 10 dakika içinde en çok kirazı yemeye çalıştı.





2, 5 KİLO KİRAZ YEDİ

Yarışmanın sonunda birincilik 2 kilo 592 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen’in oldu. Kardeşi Adem Gökçen 2 kilo 554 gram ile ikinci, Tugay Okay ise 2 kilo 330 gram ile üçüncü sırada yer aldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent Mahallesi’nin kirazıyla meşhur olduğunu belirterek, “Kirazımızı ön plana çıkarmak için her yıl kiraz festivali düzenliyoruz. Bu yıl yaşanan don hasarlarına rağmen festivali iptal etmedik. Kirazımız meşhur, onu her platformda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi. Öküzcüoğlu, yarışma süresinin önümüzdeki yıl 5 dakikaya düşürüleceğini ve kadın yarışmacılar için ayrı yarışmalar düzenleneceğini söyledi. Bu yıl yarışmaya ilk kez 2 kadın katıldı ve özel ödüllerle desteklendiler.

Yarışmada dereceye girenlere yarım, çeyrek ve gram altın ödülleri verildi.