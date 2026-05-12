Alaşehir'de kök hücre bağışı için farkındalık şenliği

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, kök hücre ve kan bağışı farkındalığı oluşturmak amacıyla “Kökten Hayata Şenliği” düzenlendi. 9-10 Mayıs tarihlerinde iki gün süren etkinlikte vatandaşlar hem sosyal etkinliklere katıldı hem de kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Alaşehir Belediyesi, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Altan ailesi iş birliğiyle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, lösemi nedeniyle geçen yıl yaşamını yitiren Bilge Altan’ın kızı Avukat İpek Altan Paker, Altan ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı. Meydanda kurulan stantlarda bağış hakkında bilgilendirme yapılırken, çocuk oyun alanları, yaratıcı atölyeler, ikram stantları, çekilişler ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Şenlikte kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çekildi.

“BAŞKA AİLELER AYNI SÜRECİ YAŞAMASIN”

Avukat İpek Altan Paker konuşmasında, “Geçen sene lösemi’den kaybetmiş olduğumuz annemizin anısına Kökten Hayata Şenliği’ni düzenledik. Projemiz ‘Kökten Hayata’ adını annemden bana hatıra kalan yaşam ağacı kolyesinden alıyor. Annemin hastalığı sürecinde kök hücre bağışının önemini ve donör bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadık. Bu yüzden kök hücre ile alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve kök hücre bağışı sayısını artırmak için bu etkinliği düzenledik. İki gün içinde gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerin tamamında kök hücre bağışının koldan yapılan bir işlem olduğunu, cerrahi bir müdahale gerektirmediğini ve verilen kök hücrelerin 3-4 hafta içerisinde yenilenebildiğini herkese anlatmaya çalıştık. Lösemili hastalar için çoğunlukla tek seçenek olan kök hücre naklinde bağışçı sayısını artırmak çok önemlidir. Bu nedenle 18-35 yaş aralığındaki herkesi kök hücre bağışçısı olarak davet ediyoruz. Bu etkinlikle şehrimizde güzel bir farkındalık yaratarak kök hücre bağışçı sayısını artırdık. Annesiz geçirdiğim ilk Anneler Günü’nde anneme çok güzel ve anlamlı bir hediye verdiğimi düşünüyorum” dedi.

ÖKÜZCÜOĞLU’NDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise konuşmasında, “Üç tüp kan deyip geçmeyeceğiz, vereceğiz. Çünkü bizim üç tüp kanımız bir gün gelecek birçok kişiye hayat olacak, onu hayatta tutacak. Elimizde bu veriler olduğu zaman bir gün biz de birisinin nefesine nefes olmak için burada olacağız. Üç tüp kan verin, kök hücreleriniz elimizde bulunsun” ifadelerini kullandı.

İKİ GÜNDE 116 KÖK HÜCRE VE 116 KAN BAĞIŞI

Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak da yaptığı konuşmada, “Türk Kızılay Alaşehir Şubesi olarak 9-10 Mayıs tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz Kökten Hayata Şenliğimize vatandaşlarımız çok büyük bir ilgi gösterdi. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte kök hücre bağışının ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Etkinlikte farkındalık oluşturarak iki gün boyunca vatandaşlarımızdan 116 kök hücre bağışı ve 116 kan bağışı almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi yıl boyunca yapmaya devam edeceğiz. Alaşehir halkımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bilge öğretmenimizin adına düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte kan bağışının yanında 18-35 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı kök hücre bağışına da davet ediyoruz” diye konuştu.

Gün boyunca devam eden şenlikte vatandaşlar sosyal etkinliklere katılırken bağış hakkında bilgi aldı. Çok sayıda kişi kan ve kök hücre bağışında bulunarak farkındalık çalışmalarına destek verdi. Yetkililer, kök hücre bağışının ameliyat olmadığı, çoğunlukla koldan alınan kan yoluyla gerçekleştirilen güvenli bir işlem olduğunu belirterek uygun yaş aralığındaki vatandaşları bağışçı olmaya davet etti.