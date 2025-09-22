Alaşehir’de yaşlılara yönelik dijital bankacılık eğitimi

Alaşehir Belediyesi yaşlılara yönelik dijital bankacılık kursu açtı. Alaşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Eski Balık Pazarı’nda bulunan binasında Alaşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından açılan ve 2 gün süren kursta banka personelleri bir gün teorik, ikinci günde de mobil bankacılık ile bankamatik üzerinde uygulamalı eğitim veriyor. 21 kursiyerin katıldığı ilk gün kursunda, kursiyerleri ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kursiyerlerle sohbet etti.

Yaşlı ve emeklilerin kursa katılmalarını isteyen başkan Öküzcüoğlu, “Alaşehir belediyemiz emeklilere yönelik mobil bankacılık alanında kurs düzenliyor dijital çağda olduğumuz bu devirde yaşlı ve emekli vatandaşlarımız dijital Çağa uyum göstermekte zorlanıyorlar bunun için hem bankamatiklerde hem de hem de elektronik bankacılığı kolayca kullanabilsinler diye kurslar açtık artık bundan böyle bu kurslarımıza katılanlar bankamatik ve mobil bankacılığı kolayca kullanabilecekler banka bankamatik leri yanlarında kendi maaşlarını kolayca çekebilecekler paraları bankamatik üzerinden kolayca yatırabilecekler dijital bankacılık üzerinden de rahatça transfer yapabilecekler kuşlarımız devam edecek dijital bankacılığı öğrenmek isteyen bankamatiklerin kullanmakta zorlanan vatandaşlarımız kurslarımıza katılabilirler amacımız kendi ayakları üzerinde durabilen yaşlılarımız olsun yaşlılarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak kimseye ihtiyaç duymasınlar bankamatiklerin önünde art niyetli insanlara da kapılmasınlar kursiyerlerimiz, teorik bilgi bir günde bankamatik önünde uygulamalı olarak çalışmaları yapacaklar yeni kurslarımıza tüm hemşirelerimizi bekliyoruz” dedi.