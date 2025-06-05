Alaşehirli üreticiler çifte bayram yaşıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, yaklaşan Kurban Bayramı'nın sevincini, ücretsiz hizmete giren su dolum istasyonlarıyla birlikte yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi'nin iş birliğinde kurulan iki adet su dolum istasyonu, üreticilere büyük kolaylık sağladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan istasyonda tarımsal ilaçlama ve sulamada kullanılan taral tankları, artık ücretsiz olarak doldurulabiliyor. İstasyonlarda çiftçiler, ilaçlama ve gübreleme işlemlerini de rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Su pompası açılışına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan ve çok sayıda vatandaş katılırken ilk dolumu başkan Öküzcüoğlu, "Çiftçilerimize hayırlı olsun," diyerek yaptı. Hizmetten memnun kalan çiftçiler, istasyon önünde uzun traktör kuyrukları oluşturdu.





"KURBAN BAYRAMI İLE BİRLİKTE SU BAYRAMI KUTLUYORUZ"

Uygulamanın Kurban Bayramı öncesinde hizmete girmesi, çiftçiler tarafından "çifte bayram" olarak değerlendirildi. Çiftçi Halil Akcan, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu sene Kurban Bayramı ile birlikte su bayramı yaşıyoruz. Çifte bayram kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Selahattin Tortuk ise, "Ferdi Başkanımıza bu sistemi kurduğu için çok teşekkür ederiz. Vatandaş geliyor, ücretsiz olarak taralını dolduruyor, ilacını atıp geri dönüyor" dedi. Bir diğer çiftçi Savaş Çiçek de, "Daha önce tarallarımızı ücretli dolduruyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in kurduğu sistem sayesinde artık ücretsiz. Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve Yeşilyurt temsilcimiz Mehmet Doğan'a teşekkür ediyorum. Çifte bayram yaşıyoruz" diye konuştu.

ÖKÜZCÜOĞLU: KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, tarımın bölge halkı için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Tarım bizim her şeyimiz. Bu bağlar atalarımızdan bize miras kaldı. Bağcılık bizim mesleğimiz. Kahvede oturan bile budama yapmayı, ilaçlamayı bilir. Çekirdekten yetiştiririz. Bağı olmayanın bile hayali, on dönüm bağ sahibi olmaktır. Bu topraklar bereketli, insanımız çalışkandır. Atamızın da dediği gibi, ‘Köylü milletin efendisidir.' Biz de bu anlayışla çiftçimize küçük ama etkili dokunuşlar yapıyoruz. Beton direk, toprak ve su analizi, mazot desteği sağlıyoruz. Bu yıl da su dolum istasyonlarımızı hizmete aldık. Pompa noktalarına depolar yerleştirerek çiftçilerimizin gece gündüz ücretsiz yararlanmasını sağladık" dedi. Projenin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Yeni istasyonlarımızı açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



