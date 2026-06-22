Amfi tiyatro sezona hazır

Marmaris Belediyesi, yaz boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak Marmaris Amfi Tiyatrosu’nda sezon hazırlıklarını tamamladı. Belediye bünyesindeki atölyelerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında amfi tiyatro yeni sezona hazır hale getirildi.

Marmaris Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren elektrikhane, sıhhi tesisat, boyahane, demirhane ve klima bakım atölyeleri tarafından yürütülen çalışmalarla tiyatronun çeşitli bölümlerinde bakım, onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi.

Yaz boyunca konserler, tiyatro gösterileri, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak olan Marmaris Amfi Tiyatrosu, yapılan çalışmaların ardından ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale geldi.